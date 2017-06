Le Portugal explose la Nouvelle-Zélande

1

Nouvelle-Zélande 0-3 Portugal

Une raclée, une première place dans le groupe C, une qualification les doigts dans le nez... et une mauvaise nouvelle.Ce samedi a frôlé la perfection pour le Portugal. Opposés à la Nouvelle-Zélande désormais éliminée, les vainqueurs du dernier Euro ont littéralement croqué leurs adversaires. Après plusieurs occasions provoquées pour se mettre en jambes (notamment deux têtes de Ronaldo , dont une sur la barre), les Lusitaniens ont trouvé la faille à la demi-heure de jeu grâce à un penalty obtenu par Pereira et exécuté par CR7. Cinq minutes plus tard, Bernardo Silva, très bon, a doublé le score avant de voir son demi-homonyme, Adrien Silva , terminer le boulot d'une frappe puissante en fin de partie. Dans cette domination quasiment totale, Nani y est également allé de son but dans le temps additionnel.Mais comme l'idéal n'existe pas, le Portugal a perdu Bernardo Silva à la mi-temps. Touché à la cheville, le nouveau joueur de Manchester City pourrait être absent lors des prochains matchs de Coupe des confédérations. Pas de bol pour celui qui venait enfin de s'imposer dans le onze de sa sélection.