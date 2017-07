Le Portugal et l'Angleterre en finale de l'Euro U19

RR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les jeunes Portugais voudront sûrement imiter leurs aînés.Pour accéder à la finale du championnat d'Europe des moins de 19 ans, le Portugal s'est défait des Pays-Bas sur la plus petite des marges. Au bout d'une vingtaine de minutes, Gedson Fernandes a profité d'une petite boulette du gardien pour ouvrir le score et envoyer ses coéquipiers en finale.Si le score a été identique pour l'autre demi-finale, le suspense aura été plus présent. L' Angleterre n'a obtenu son billet pour le dernier match de la compétition qu'à la 93minute. Lespeuvent remercier Lukas Nmecha qui élimine la République Tchèque d'une subtile talonnade.La finale aura lieu samedi à 18 heures.