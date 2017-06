Le Portugal assure contre la Russie

1

Russie 0-1 Portugal

Le Portugal sortait d'une première un peu ratée dans cette Coupe des confédérations, avec le 2-2 chopé contre le Mexique Alors les coéquipiers de Cricri ont tenu à remettre les pendules à l'heure, et le numéro 7 du Real Madrid a lui-même ouvert le score dès la huitième minute de jeu. Il lui a suffi d'une action menée par Bernardo Silva , puis d'un centre de Guerreiro pour planter de la tête. Triste pour Igor Akinfeev , l'éternel gardien de la Russie , qui fêtait sa centième sélection. Derrière, le Portugal a continué à presser et Cricri a tenté sa chance à plusieurs reprises, mais un excellent Akinfeev a évité aux siens de prendre l'eau. Les Russes, eux, ont bien réussi à obtenir quelques occasions en seconde période, mais rien n'y a fait, les deux équipes en sont restées à 1-0.Résultat des courses, le Portugal prend provisoirement la tête de son groupe. Et cette affaire commence à sentir plutôt bon les demi-finales pour les vainqueurs du dernier Euro.