Le portrait-robot du joueur de Serie A

Si le joueur ultime s'appelle d'ores et déjà Gianluigi Buffon, voici quel pourrait être celui qui se rapproche le plus lui cette saison en Serie A. Indice : il porte une barbe grisonnante, de longs bras, un foie en compote ou encore deux pieds droits qui plantent pas mal de buts.

Par Andrea Chazy

Il est définitivement rentré dans l’histoire de Benevento et de la Serie A le 3 décembre 2017. D’un coup de tête parfaitement croisé à la 95minute laissant Donnarumma pantois, le gardien de Benevento a offert le premier point de l’histoire à son club dans l’élite, et mis fin à seize ans de disette pour les gardiens de buts au sommet de la Botte en effaçant des tablettes le but de Massimo Taibi avec la Reggina en 2001. Et tant pis si la calvitie guette le portier de 26 ans, lui qui pourra se targuer d'avoir marqué un but de plus qu’ Antonio Candreva cette saison.Grâce à celui-ci, l’international sénégalais a réussi à faire déplacer 20 000 personnes à l’aéroport de Naples pour accueillir son équipe. Un fait d’armes qui claque, même si la victoire qu’il donna aux siens à Turin ce soir-là (0-1) ne fut pas décisive dans la course au Scudetto. Une lutte jusqu’au bout que le SSC Napoli doit aussi en grande partie à son colosse, garant de la troisième défense du championnat, et à sa tête solide et bien faite.On ne saura probablement jamais si cette paire de lunettes est bon marché ou non, mais le fait est que pendant près de neuf mois, elle a permis à Maurizio Sarri d’éviter toutes les embûches ou presque qui se sont dressées sur son chemin. Pour finir à une deuxième place rageante, sans aucun titre au bout certes, avec 91 points au compteur pour une saison record. Un exploit pas suffisant pour celui qui a déjà remplacé été par Carlo Ancelotti . Preuve que même avec ces lunettes-là, Sarri a perdu de vue l’essentiel.L'attaquant de Crotone a rappelé face à la Juventus en avril dernier qu'avoir les yeux derrière la tête n'était pas qu'une expression.L’ailier de poche desa distribué de l’amour à ses coéquipiers tout au long de la saison. Personne au Napoli ne pourra reprocher à Lorenzo Insigne de ne pas en avoir assez fait, car c’est ce petit bonhomme débordant de bons sentiments qui a créé le plus d’occasions en Italie cette année (103). Mais preuve que l’amour peut parfois être parfois à sens unique, son latéral Elseid Hysaj avait une fois tenté de le ramener sur Terre en le bousculant lors de sa pause café lors d'un échauffement. Pas cool.Face au Hellas Vérone le 19 mai dernier, c’est la toute dernière fois que l’on apercevait Gigi Buffon en tenue sur les gazons de la Botte. Une belle épopée qui se termine et qui aura durée 22 ans, 640 matches s’affichant au compteur du natif de Carrara. Il semble loin, l’adolescent au bouc naissant et à la moustache encore peu fournie.Si le Napoli a rarement eu à faire le dos rond cette saison, il le doit en grande partie à son adepte des choses bien faites italo-brésilien. Avec le souci du détail comme obsession, le regista italien a été celui qui a joué le plus de ballons et réussi le plus de passes. Pas étonnant finalement que le jeu desfut le plus propre et le plus scintillant. Une machine à laver.Battre Alisson Becker était une mission bien difficile à réaliser cette année. Sans aucun doute, elle le sera encore plus l'été prochain. En attendant, sans attendre l'ouverture du mercato, les dirigeants romains le savent déjà : le téléphone sonne pour Alisson.Grâce à Fabrizio Cacciatore , nous avons appris deux choses. Premièrement, se moquer d’une décision de l’arbitre peut fortement impacter votre équipe. Deuxièmement, mimer des menottes avec ses mains n'est pas qu'un hommage à Rolland Courbis Arrivé l'été dernier du PSG, Matuidi a mis tout le monde d’accord en l’espace de quelques semaines. Pion essentiel dans le système turinois, il a même un temps poussé Dybala sur le banc. La raison, c’est Allegri qui en parle le mieux : «» Et ce ne sont pas quelques Sardes aux chants racistes qui vont couper le souffle de Blaisou.Cette saison, le Ninja n’a pas été toujours à son aise que ce soit sur le terrain ou en dehors. Alors, quand un moment de repos se présente à lui comme lors du Nouvel An, c’est à base d’alcool et d’herbe qui rend joyeux que l’international belge décompresse. 100 000 euros pour son club et une place au Mondial avec sa sélection , le prix à payer est élevé. Et encore, son foie ne s’est pas encore manifesté.Depuis maintenant près de deux ans et demi sous le maillot des Francesco Acerbi n’a pas manqué une seule minute sur les pelouses de Serie A. Un total monstrueux de 121 matches d’affilée disputés dans leur intégralité, impensable pour lui qui avait été diagnostiqué d’un cancer en 2013. Il lui manque encore une poignée de matches pour égaler le record de Javier Zanetti (137). Histoire de rejoindre définitivement le carré VIP à jamais. Lucas Sebastián Torreira Di Pascua n’est plus seulement qu'un Uruguayen avec une identité à rallonge. Cette saison, le milieu de la Samp’ a terminé plus grand gratteur de ballons avec 296 prises à son actif. En attendant de savoir ce que Lucas compte faire de tous ces ballons, le joueur de 22 ans a d’ores et déjà été récompensé pour son abattage. Car oui, vous pourrez admirer en juin prochain, si vous ne l’avez pas fait avant, l’activité monstrueuse de Lucas Torreira sur son flanc droit.Diabaté n’est pas une découverte, a toujours les segments fragiles et un jeu atypique, mais qu’est-ce que cette paire de jambes a pu faire du bien à Benevento ! En à peine cinq mois chez la lanterne rouge, le Cheick a vraiment été sans limite au point de terminer sa demi-saison avec un total de huit pions en onze rencontres. Avec en point d’orgue, ces trois fameux doublés consécutifs et ce ratio d’un but toutes les 82,7 minutes qui font du grand Cheick le buteur le plus prolifique. La DolCheick Vita.Avec pour principal client Ciro Immobile, l’Espagnol a tout fait pour satisfaire son compère du mieux qu’il le pouvait. Et avec quatorze galettes mises au four, la mission est réussie.: 29 buts chacun en Serie A, une équipe qui dépend énormément d'eux mais une différence : l'année prochaine Mauro Icardi jouera la Ligue des champions. Et Ciro Immobile l'Europa League.