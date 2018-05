Le portrait-robot du joueur de la Liga 2017-2018

Dans le mythique film Les Trois Frères, Pascal Légitimus dressait avec fierté le portrait-robot de sa femme idéale à Bernard Campan et Didier Bourdon. Et si le football transposait ce modèle pour cette Liga 2017-2018, ça donnerait quoi ?

Vidéo

[⚽️ VIDEO BUT] ?? #Clásico #RMAFCB ✨ Aleix Vidal clôt le spectacle avec le troisième but du FC Barcelone !? Une fulgurance de Messi, mais le but n'aurait pas dû être accordé ! https://t.co/2Gm06WWtu6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 décembre 2017

Par Antoine Donnarieix

Elle a cicatrisé, rassurez-vous. Face au Deportivo La Corogne, CR7 s'explose l'arcade en marquant de la tête. Son premier réflexe en sortant du terrain, la gueule en sang ? Demander à un membre du staff de lui ramener un portable pour se regarder dans le miroir. Mais oui, t'es beau, t'es beau.Jeunesse fougueuse oblige, Grizou n’aime pas la routine et cela se ressent dans son style capillaire. Bien fourni depuis la naissance, son cuir chevelu s’est souvent mis en évidence cette saison : de sa crinière blonde en déplacement à Gérone soldée par une expulsion à son entrée en jeu avec les cheveux courts pour la réception d’Eibar dimanche dernier. Le retour à la teinture bleue, c’est pour le Mondial ? Pas sûr que Didier Deschamps soit d’accord Si Nolan Roux était pendant un temps le meilleur buteur de la tête des cinq championnats majeurs (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France), l'ancien Brestois partageait son trône avec deux rivaux uruguayens : Maxi Gómez du Celta de Vigo et Christian Stuani du FC Gérone. La suite ? Roux s’est arrêté à 8 buts de la caboche en Ligue 1 pour 2017-2018, tandis que les deux buteurs sélectionnés pour le Mondial avec laaffichent 10 buts chacun grâce à leur crâne. En cas de coup dur pour Edinson Cavani ou Luis Suárez, il y aura de la réserve dans les airs pour le sélectionneur Oscar Tábarez.Cinquième de Liga et qualifié pour la prochaine C3, Villarreal va tenter de réaliser un meilleur parcours européen que celui de cette année. Éliminé par l’OL en seizièmes de finale de Ligue Europa (1-3, 0-1), le sous-marin jaune avait pu compter sur ladu milieu de terrain espagnol pour croire à l’exploit au Madrigal. Fornals cette saison, c’est 3 buts et 12 passes décisives en Liga, soit le meilleur passeur du championnat à égalité avec... Leo Messi. Excusez du peu.: Contre Eibar, Sergio Ramos disparaît de la 73à la 78minute, alors que le score est de 1-1. Mais où est-il passé ? Les explications sont de Zinédine Zidane : «: Lors du Clásico du mois de décembre, Leo Messi offre le troisième but barcelonais à Aleix Vidal. Et comme le quintuple Ballon d’or aime se rendre les choses compliquées, il a donné cette passe décisive en chaussette, puisqu'il venait de perdre sa pompe.S’installer sur le banc d’une équipe qui venait tout juste de perdre son meneur de jeu Dani Ceballos parti au Real Madrid, c’était osé. Prendre des roustes contre Valence (3-6), Eibar (0-5) ou Cadíz en Coupe du Roi (3-5), ça paraissait suicidaire. Remporter le derby sévillan au Sánchez-Pizjuán pour la première fois depuis 2012 (3-5), recruter Marc Bartra au mercato d’hiver et devenir l’une des défenses les plus hermétiques de Liga sur la fin de championnat, ça s’appelle du génie. Ou du nez, c’est selon.: Le club catalan a dû demander au cuisinier du club de s'occuper de l'alimentation de Dembélé, car ce dernier avait tendance à manger n'importe quoi. Le quotidien espagnolraconte même la passion du jeune joueur pour la restauration rapide. Un vrai jeune, quoi.(...)» Il fallait s'appeler Zizou pour oser se dresser face aux traditions.58 buts encaissés en 28 matchs de championnat avec le Deportivo La Corogne et une belle relégation. Aïe, ça pique.Certains ont voulu se frotter au gabarit du colosse cette saison, mais tous se sont retrouvés avec de gros problèmes sur les épaules. Après une première partie de saison blanche à Chelsea, le tracteur de l’Atlético est devenu incontournable, associé à Griezmann dans le 4-4-2 de Diego Simeone . Si ses statistiques en Liga ne sont pas exceptionnelles (3 buts et 4 passes décisives en 15 rencontres), son impact dans le jeu de l'Atléti est fondamental. Dès lors, le voir dans la liste des 23 Espagnols choisis pour la Russie est tout sauf une surprise.Avec 3413 minutes jouées sur la totalité de la Liga 2017-2018, l’attaquant de pointe de l’Espanyol est le joueur le plus utilisé du championnat, devant le gardien du Deportivo Alavés Pacheco avec 3357 minutes. Viennent ensuite David López Jan Oblak et Marc-André ter Stegen , tous scotchés à 3330 minutes, pour compléter le podium. Après avoir donné du cœur à l’ouvrage des Perruches grâce à 16 buts en 38 matchs de Liga, le gaucher de 26 ans pourra se dire que ses vacances sont bien méritées. À moins que l’envie ne lui prenne d'aller faire un footing.Parce qu’ils vont énormément manquer au Barça l'an prochain.