Le portrait-robot du joueur de Bundesliga

À quoi ressemblerait le joueur idéal de Bundesliga, si on le décortiquait de la tête aux pieds ? Manuel Neuer aurait pu être celui-ci, mais après une saison blanche, il a fallu aller chercher le meilleur chez ses collègues. Voici donc ce qui serait le fantasme ultime de Jean-Charles Sabattier.

Vidéo

Vidéo

Made my day pic.twitter.com/TtRJl2xT9d — Kathi (@Gedankenkampf_) 14 mai 2018

Voici le but gag du week-end en Bundesliga !! @koencasteels s'attendait à tout sauf à ça... pic.twitter.com/kAnjHCkd61 — VOOsport (@VOOsport) 21 avril 2018

Par Mathieu Rollinger, avec Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Être sélectionné pour la Coupe du monde en terminant aux portes de l’Europe avec un club promu : il doit bien y avoir la clé du succès cachée quelque part dans cette tignasse et ces bouclettes soyeuses.Un crâne dégarni, mais pas aussi lisse qu’on ne le pense. Car s’il se sert de sa tête pour régner en maître sur les lignes arrière des, celle-ci est également utile pour parachever le match le plus dingue de l’année. Son but dans les dernières secondes à Dortmund qui permet à Schalke d’égaliser (4-4), alors qu’il était mené de quatre buts à la mi-temps.Certaines personnes se vantent d’avoir la couleur des yeux qui changent selon la saison, l’heure du jour ou ce qu’ils ont mangé. Ceux du Polonais sont d’un beau bleu lorsqu'il s’agit d’avoir le but dans son viseur. De quoi en mettre plein les mirettes, puisque ledu Bayern a planté 29 buts, soit le double de son dauphin Nils Petersen . En revanche, ces mêmes yeux virent au gris-bleu quand Robert pose un regard insistant vers le soleil de Madrid. Strabisme ?Pris de vertiges face à Beşiktaş, ne supportant pas le brouhaha du Vodafone Park, le buteur du RB Leipzig a certes l’oreille sensible. Mais il n’en reste pas moins tout ouïe quand son coéquipier Emil Forsberg lui susurre des mots doux pour le prévenir de sa prochaine passe décisive. Sur ses treize réalisations, six lui ont été offertes par le Suédois. La bonne entente.Parce qu'il faut un certain sens de l'équilibre pour envoyer cette bicylette, nommée but de l'année 2017.Titulaire en début de saison à Wolfsburg, Mario a senti le vent tourner et est retourné au bercail. À Stuttgart plus exactement. Et pendant que les Loups ont sauvé leur tête en barrages, lui a participé à la lutte pour l’Europe et a retrouvé sa place avec la. C’est donc ça, avoir le nez creux ?Derrière sa bonne bouille, le latéral bavarois est d'une efficacité clinique, quel que soit le secteur de jeu. Leà la sauce allemande.Le défenseur fait tous les entraînements en short, histoire de ne pas avoir à ranger sa langue dans sa poche. Comme lorsqu'il s'en prend à un Robert Lewandowski qui ne replie pas.Certains diront qu’elles rayent le parquet, le milieu annonçant dès le mois de janvier qu’il rejoindrait librement le Bayern Munich cet été. D’autres diront qu’il manque de mordant, se montrant moins décisif ces six derniers mois. Mais tout porte à croire que le petit Leon a surtout les crocs et qu’il risque de tout déchiqueter dès cet été en Russie.Parce qu'il faut les avoir bien larges pour tenir la baraque du. Ce que l'ancien Monégasque fait super bien, à tout juste 22 ans.Comment réussir à finir barragiste en étant pourtant la dixième défense du championnat ? Tout simplement en se reposant sur l'international belge, qui finit dans l'équipe type de l'année. D'ailleurs, pour le prendre à défaut, certains ont choisi la ruse.Son petit doigt lui a dit de partir du PSG ? Schalke fut une superbe opportunité pour lui. Son petit doigt lui a dit d’accepter de reculer en défense centrale ? L’ancien Montpelliérain a sorti une saison de costaud à un poste qui n’était pas le sien.Déjà parce qu’il fallait l’avoir bien accroché pour supporter cette saison compliquée à Cologne. Ensuite, parce que le latéral l’a mis à l’ouvrage pour tenter de sauver ce qu’il y avait à sauver. Mais surtout car il faut en avoir un gros comme ça pour décider d’accompagner son club en D2 quand on a un statut d’international à assumer.Parce qu'il faut en avoir, du souffle, quand on parcourt 383,35 kilomètres en 33 matchs. Douze bornes par rencontre et voilà le numéro 10 du Werder meilleur trotteur de Bundesliga. Prochaine étape, mettre toute cette énergie à profit pour délivrer des passes décisives à son petit frère Johannes qui aspire à devenir le numéro 9 de l'équipe première.Tricard à Chelsea, le Belge s'est complètement relancé à Dortmund. Sept buts en 10 matchs pour lui, effaçant les doutes suite au départ d'Aubameyang cet hiver. Pour avoir cette capacité à se retourner comme Michy, il faut avoir bon dos (tout comme porter un sac Bob l'Éponge).En revenant d’une énième blessure, il a tout donné avec Dortmund pour terminer la saison avec l’un des meilleurs ratios de buts par match joué, avec 7 buts pour 11. L’efficacité allemande. Aller jusqu'à se faire un claquage pour éviter une douche de bière comme l'a fait l'adjoint de Jupp Heynckes, c'est qu'on a sûrement une expérience douloureuse avec ce genre de boisson.Une petite saison peinarde en Buli, où le garçon facture six buts en 25 matchs. Mais trois buts en trois matchs de Pokal, dont un doublé victorieux face au Bayern en finale. Suffisant pour se glisser dans la sélection croate pour le Mondial et donner exemple pour tous les Ivan Santini de France.Parce qu’il faut avoir les tendons et les articulations bien solides pour s’autoproclamer meilleur attaquant d’Allemagne.Terminer deuxième meilleur passeur de Bundesliga quand on est latéral gauche, cela devrait suffire pour obtenir une licence pour enseigner l'art du centre en France.Après douze ans passés au Bayer Leverkusen, le Kiess a atteint le vénérable âge de 34 ans et subit la concurrence de petits jeunes plus en forme que lui. Dès lors, sa dernière saison s'est résumée à huit apparitions pour 74 minutes de jeu. Mais aussi et surtout, un tifo géant à son effigie lors de la dernière journée et une ovation générale lorsqu'il est entré symboliquement en toute fin de match contre Hanovre. Joli clap de fin.