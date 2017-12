Le portier de Benevento égalise sur le gong contre Milan

1

Benevento (4-3-3) : Brignoli - Letizia, Djimsiti, D'Alessandro, Cataldi - Chibsah, Di Chiara, Memushaj - Costa, Parigini, Puscas. Entraîneur : Roberto De Zerbi

Milan (3-4-3) : Donnarumma - Musacchio, Bonucci, Romagnoli - Borini, Kessie, Montolivo, Rodriguez - Suso, Bonaventura, Kalinic . Entraîneur : Gennaro Gattuso

Et soudain, un coup de baguette magique.Courageux mais devancé par Milan jusqu'à la 94minute, Benevento s'est arraché jusqu'au bout pour décrocher le tout premier point de son histoire en Serie A. Une issue folle, rendue possible par un but tout aussi dingue : alors que lesmènent 2-1, c'est le portier du promu, Alberto Brignoli , monté suite à un coup franc des siens, qui vient placer un coup de casque imparable, laissant Donnarumma complètement baba.Un nul héroïque, qui récompense une prestation courageuse de la part des hommes de Roberto De Zerbi . Concentrés, ces derniers sont mal récompensés de leurs efforts quand Bonaventura vient ouvrir le score d'une tête maline, après avoir profité d'un belle percée de Kessié dans les seize mètres. Mais face à un Milan encore hésitant et timide, lesne se dégonflent pas. Et égalisent même logiquement par Puscas, qui marque un but de vautour en reprenant de près un ballon détourné par Donnarumma.Du coup, Bonaventura décide de repointer son museau près des cages de Benevento et envoie un centre téléguidé sur la tête de Kalinić, qui plante sa quatrième banderille de la saison. De quoi rassurer les siens. Ou pas. Près de vingt minutes plus tard, Romagnoli est exclu, pour un deuxième carton jaune plutôt sévère, suite à un tacle sur Letizia. Les Lombards ont les chocottes, voient deux frappes frôler la barre de Donnarumma pendant que Benevento ne lâche rien. Un Benevento qui finit donc par égaliser grâce à l'inspiration géniale de Brignoli.Il s'agit d'un nul historique pour Benevento, qui, après quinze journées, décroche enfin un point en Serie A. En revanche, début catastrophique pour Gennaro Gattuso , qui rate son dépucelage sur le banc des