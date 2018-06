Le point VAR de la Coupe du monde

SOFOOT.com // Coupe du monde 2018 // Assistance vidéo

Avec l’Islande et le Panama, elle dispute sa première Coupe du monde : c’est l’assistance vidéo. Et si le nombre d'erreurs est réduit dans l'absolu, nombreuses sont les décisions discutables et beaucoup d'équipes peuvent se sentir lésées. Tout au long de la Coupe du monde, sofoot.com fait le point sur les situations litigieuses qui ont nécessité le recours à la VAR ou pas.