Le point Bleu du 23 juin

Chaque jour pendant la Coupe du monde, So Foot fait le point sur l'équipe de France. Alors, le groupe, il vit bien ou pas ?

Hier, les Bleus ont fait :

Hier, les Bleus n'ont pas fait :

La phrase inutile du jour :

OFFICIEL : l’équipe de France cherche un nouveau CM. pic.twitter.com/s684Nszpne — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) 22 juin 2018

La frayeur du jour :

Et pendant ce temps-là, le 22 juin 1998... :

Par Alexandre Doskov

Groupe C Pts J. G. N. P. Diff. 1 France 6 2 2 0 0 2 2 Danemark 4 2 1 1 0 1 3 Australie 1 2 0 1 1 -1 4 Pérou 0 2 0 0 2 -2



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Afin de rester concentrée sur la durée, l'équipe de France est en train de mettre en place des rituels permettant à tous les joueurs, même les moins utilisés, de rester mobilisés. Ainsi, les Bleus ont déjà joué deux matchs dans cette Coupe du monde, et ont respecté exactement le même programme le lendemain pour la récupération. Le menu est simple : les titulaires restent à l'hôtel et passent faire un petit décrassage à la salle de sport, tandis que les remplaçants ont rendez-vous sur le terrain d'entraînement pour un match amical de 2x30 minutes contre les U19 du Spartak Moscou. Sportivement parlant, le niveau n'est pas bien élevé, mais ça a au moins le mérite de remuer les jambes des Bleus que l'on ne voit pas beaucoup sur le terrain. Surtout, le petit affrontement de vendredi a permis à Florian Thauvin de marquer un triplé. Comme Cristiano Ronaldo contre l'Espagne, mais sans les caméras, sans le public, sans l'enjeu et sans l'adversité. Presque pareil, quoi.Respecter la loi n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance. Enfin, du moins les remplaçants. Car, en collant un 11-0 aux U19 du Spartak Moscou, les « coiffeurs » de l'équipe de France ont salement corrigé la bande de gamins qui leur faisait face. Pourtant, dimanche dernier, les mêmes remplaçants avaient déjà joué contre ces mêmes jeunes moscovites, et ils avaient fait semblant de les respecter. La France avait gagné 3-2, l'honneur était sauf, et les gamins pouvaient aller raconter à leurs parents qu'ils avaient tenu tête à des joueurs qu'ils regardent habituellement à la télé. Vendredi après-midi, tout sens de la dignité humaine avait fini aux oubliettes. Ce qui n'a pas empêché les juniors, pas rancuniers, d'aller gratter des photos avec les Bleus à la fin du match.» Soit le nom de l'opération com' lancée vendredi par la FFF, et qui a tourné au fiasco en moins de temps qu'il ne le faut pour l'écrire. Le principe était simple : le compte Twitter de la Fédération française de football proposait aux internautes d'ajouter le suffixe -Ovski, -Chka, -Ovitch, ou -Insky à la fin de leur nom afin de transformer ce dernier en patronyme à consonance russe. Déjà, l'idée est loin d'être géniale. Mais la machine est devenue complètement incontrôlable quand les « tweetos » se sont mis à changer leur nom d'utilisateur pour faire passer des messages drôles, vulgaires, ou les deux à la fois.Alphonse Areola a joué les trois quarts du match avec le Spartak, et il a laissé la place dans les cages à un jeune gardien russe alors que le score était déjà de 8-0. Et comme le match était découpé en deux mi-temps de 30 minutes, le Parisien a donc joué 45 minutes. Et voir un gardien international en prendre 8 en l'espace d'une mi-temps de match officiel, ce n'est jamais rassurant. Même s'il a le droit de pointer du doigt ses défenseurs inexpérimentés et vite dépassés par les évènements.Dominique Voynet, ministre de l'Environnement, lâche sa bombe : un arrêté relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et de leurs équipements annexes. Boum ! Il stipule qu'à partir de maintenant, «» Autre disposition ? «» Ou encore ce sévère : «» Autant dire qu'on est presque sur une révolution. Sinon, la Colombie bat la Tunisie (1-0) à la Mosson, l'Angleterre se fait piéger par la Roumanie (2-1) à Toulouse... Et la Norvège s'apprête à danser la samba.