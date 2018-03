Le podium pour les Spurs

7

Bournemouth (4-4-2) : Begović – Francis, Cook, Aké, Daniels – Smith, Cook, Gosling, Stanislas – Mousset, Wilson. Entraîneur : Eddie Howe.



Tottenham (4-5-1) : Lloris – Aurier, Sánchez, Vertonghen, Rose – Eriksen, Dembélé, Alli, Wanyama, Son – Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Quoi de mieux que le Vitality Stadium pour retrouver un peu de vigueur ?Quatre jours après une douloureuse élimination en Ligue des champions, lessont allés cueillir leur lot de consolation sur la pelouse desde Bournemouth . Tout avait pourtant mal commencé pour les gars de Mauricio Pochettino , qui ont passé la première demi-heure à finir de digérer les deux gourmandises offertes mercredi soir par Higuaín et Dybala. Dès les premières minutes, le pauvre Rose se fait retourner dans son couloir et envoie Bournemouth planter sa première épine. Smith laisse filer le ballon entre ses jambes avant d’ajuster un centre au deuxième poteau vers Stanislas, qui trompe Lloris d’une frappe croisée au sol, au ras du poteau.Après 25 minutes entièrement à l’avantage des Tottenham accélère enfin. Kane pense égaliser à la demi-heure de jeu, mais il est signalé hors jeu. Double peine, supplément aller simple aux vestiaires pour le prince du royaume, qui se blesse à la cheville sur la même action. Alli prend alors les clés du camion et s’en va tranquillement confire les: d’abord une égalisation sur un centre parfait de l’ami Serge Aurier , puis une galette déposée à l’heure de jeu sur le pied gauche de Son, dont la reprise bat Begović après un rebond.En fin de match, le duo Son-Aurier récidive. Le Coréen, lancé de loin par Eriksen, s’offre un doublé sur un contre éclair, avant que l’ancien Parisien, bien en jambes, ne vienne ajouter un dernier pion de la tête sur un centre de Trippier.Une victoire, une tripotée de buts et un podium qui feront office de bon cachet d’aspirine pour les, désormais devant Liverpool au classement.