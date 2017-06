Le plan social se poursuit du côté de l'OM

✍️ C'est signéAndré-Frank Zambo Anguissa prolonge de 4 ans à l'OM #ZAMBO2021+ d'infos 👉 https://t.co/DqNkFb2Afo © Muriel Piras pic.twitter.com/9f9EqdUrNW — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 29 juin 2017

» , écrivait ce mercredi sur les réseaux sociaux Bafé Gomis, annonçant son départ sous le soleil d'Istanbul . Pas sûr que les employés de l'OM menacés de licenciement aient la même réaction au moment de pousser les portes de la Commanderie.Depuis mardi matin au centre Robert Louis-Dreyfus, les entretiens individuels s'enchaînent pour les salariés du club phocéen dans le cadre d'un plan social. Après avoir ouvert des discussions autour de départs volontaires début juin , la direction leur aurait annoncé que certains postes pourraient être supprimés. L'OM cherche à restructurer ses services administratifs pour des raisons budgétaires et négocie avec les salariés les conditions de leur départ. Selon RMC, «» . Les pôles marketing et médias seraient dans la ligne de mire. À terme, la chaîne OMTV pourrait même disparaître (!), pas assez rentable selon Jacques-Henri Eyraud , préférant miser sur les réseaux sociaux et le numérique.Pendant ce temps, d'autres salariés ont vu leur contrat être reconduit puisque André-Frank Zambo Anguissa a prolongé jusqu'en juin 2021.La loi du marché.