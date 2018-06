Le plan secret d’Osorio

Le grand architecte de la victoire surprise du Mexique face à l’Allemagne a un nom : Juan Carlos Osorio. Tout à sa joie, le sélectionneur colombien d'El Tri s’est posé quelques minutes après la rencontre afin d'expliquer aux journalistes son plan pour battre la Mannschaft. Et l’homme avait vraiment pensé à tout.

« Jouer avec l’amour de la victoire »

Par Thomas Pitrel, au stade Loujniki (Moscou)

Groupe F Pts J. G. N. P. Diff. 1 Mexique 3 1 1 0 0 1 2 Allemagne 0 1 0 0 1 -1



Dans les entrailles du stade Loujniki, quelques minutes après la victoire du Mexique contre l’ Allemagne , un journaliste israélien s’adresse à Juan Carlos Osorio : «» À ses mots, le sourire du sélectionneur colombien d’s’élargit encore un peu. Osorio a connu l’ancien joueur israélien en 2001, lorsque ce dernier jouait à Manchester City et que lui-même y exerçait la fonction de préparateur physique. «, dit-il aujourd’hui.» Cela s’est donc passé il y a très, très longtemps. Depuis, Juan Carlos Osorio est devenu entraîneur pour des clubs colombiens, américains, brésiliens, mexicains. Et, en 2015, sélectionneur d’un Mexique tétanisé par une énième élimination en huitièmes de finale de Coupe du monde. Enfin, ce dimanche 17 juin 2018, il a montré qu’il pouvait, effectivement, prétendre entrer dans le club fermé des grands tacticiens du moment.Si son Mexique a semblé sûr de son fait contre l’ Allemagne aujourd’hui, c’est parce que son coach avait un plan qui ne date pas d’hier. Il y a un an presque jour pour jour, le 29 juin 2017,se faisait atomiser par la(4-1) en demi-finales de Coupe des confédérations à Sotchi. «» , siffle un Joachim Löw dégoûté à la suite de la défaite de son équipe pour son entrée dans le Mondial. Alors, quand le tirage au sort du 1décembre dernier a placé l’ Allemagne et le Mexique dans le même groupe pour la Coupe du monde en Russie , il a fallu gamberger. «, pose fièrement Osorio en conférence de presse.» Et face à un Kimmich trop souvent absent sur son flanc droit, c’est effectivement la fusée Hirving Lozano , du PSV , qui est allé inscrire le seul but du match ce soir.Mais le plan ne s’arrêtait pas là. «» , poursuit le sélectionneur. Le scénario rédigé à l’avance par Osorio et ses équipes impliquait en effet d’ouvrir le score. Et ensuite ? «(Gómez a remplacé Plattenhardt, le latéral gauche allemand, à dix minutes de la fin, N.D.L.R.).» Pour bien comprendre à quel point Osorio avait tout prévu, il faut lui demander pourquoi il a sorti Carlos Vela , pourtant excellent, à la 58minute. «» Fort. Juan Carlos Osorio est allé jusqu’à tenter de contrôler ce qui se passe dans la tête de ses joueurs. «» , explique-t-il. Pour ce faire, le staff mexicain a accueilli il y a un an Imanol Ibarrondo, joueur de foot éphémère du championnat d’ Espagne dans les années 1990, reconverti en coach mental. «» La phrase du jour ? «, lance Osorio.» À entendre Osorio, on a l’impression que rien ne pouvait arriver au Mexique contre l’ Allemagne , malgré le scandale lié à l’orgie organisée par ses joueurs avec des prostituées juste avant de partir en Russie . «, sourit encore le sélectionneur du Mexique » Ça aussi, c'était prévu.