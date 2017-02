Pascal Dupraz l'avait promis, il avait un plan pour ne pas prendre le bouillon au Parc des Princes. En effet, les Toulousains ont pu rentrer chez eux sans s'être fait dérouiller, en chopant même le point du nul. Mais le « plan » en question ressemblait à celui de 90% des équipes qui jouent contre le PSG, à savoir défendre à dix et attendre que ça passe en serrant les dents.

Descendre du bus, mais pas sans l'avoir garé

Par Alexandre Doskov

Jeudi dernier, Pascal Dupraz convoquait toutes les cartes de presse de Toulouse et de ses environs pour une conférence qu'il ne fallait pas louper. Deux jours après le déjà mythique 4-0 du PSG contre le Barça , Dupraz se permettait d'annoncer que lui, entraîneur du TFC , savait comment s'y prendre pour contrer les Parisiens au Parc des Princes, et qu'il allait le montrer dès le dimanche suivant. Aussi taquin que mystérieux, l'homme fort de la Ville rose s'était ainsi fendu d'un : «» Soit. À ceux qui lui demandaient d'être un peu plus précis et d'expliquer comment il pouvait être si sûr de lui après le récital catalan des gars d'Emery, Dupraz répondait : «» Après tout, Dupraz avait déjà trouvé la clé, puisque au match aller, les Toulousains avaient battu Paris 2-0 au Stadium. C'était le 23 septembre dernier, à une époque où Paris se cherchait encore, et encaissait sa deuxième défaite à l'extérieur en trois semaines. Ce soir-là, Krychowiak était titulaire, Aurier avait pris un rouge en 47 minutes, et même Thiago Silva avait raté son match. Cinq mois plus tard, Dupraz pouvait-il braquer la banque à nouveau ?Le plan de Dupraz, étalé dès les premières minutes du match d'hier soir, était finalement plutôt simple : défendre bas, en rangs serrés, avec une ligne de défenseurs parfois composée de cinq ou six joueurs. Et les Parisiens ont eu beau bouffer le ballon et dépasser les 80% de possession en deuxième période, ils n'ont shooté que trois fois au cadre, et sans affoler un solide Alban Lafont . Lors de sa conférence de presse de jeudi dernier, l'homme des montagnes s'était marré : «"ouh la la" !» Mais si ses Toulousains sont descendus du bus, ce n'est qu'après l'avoir garé sur la pelouse du Parc des Princes, bien devant la cage de Lafont. «» , se désolait Emery hier soir. Et en plus de compter sur des morts de faim derrière, Dupraz a bénéficié de l'un des effets secondaires du PSG -Barcelone, la fatigue de plusieurs soldats parisiens, qui a entraîné le manque de motivation ou d'idées de certains. Draxler était visiblement cramé, Lucas – qui n'était pas titulaire contre le Barça – était en jambes, mais n'a jamais été efficace dans le dernier geste, et le vrai coup dedans les offensives parisiennes est arrivé quand Verratti est entré. Mais ça suffisait à rendre heureux Dupraz, franc et lucide lors de son débriefing : «» Le TFC n'était là ni pour régaler, ni pour se régaler. Mission accomplie.