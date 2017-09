Le piège refermé

Comme souvent, le Paris Saint-Germain a bloqué face au MHSC. Une habitude qui étonne, mais qui peut s’expliquer par la discipline et l’envie démontrées par les joueurs de la Mosson.

Les aliments et le ventre qui va avec

Qui fait mieux en France ?

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

D’abord, il y eut ce titre de champion envolé en 2012 dans la position du dauphin archi favori entraîné par Carlo Ancelotti . Puis il y eut un match nul la saison suivante (1-1). Il y eut ensuite l’élimination en coupe de France en 2014 (1-2), qui représente le dernier faux-pas du Paris Saint-Germain dans une coupe nationale. Peu après, il y eu un 0-0, suivi d’un autre match sans but en 2016. Enfin, il y eut une raclée humiliante subie à la Mosson l’an dernier (3-0). Et maintenant, voilà encore Montpellier qui s’offre le partage des points en stoppant la série de six victoires en six journées du PSG , en même temps que celle de 18 matchs de Ligue 1 avec au moins un but marque.Un PSG qui semble bien avoir un problème avec les protégés de la famille Nicollin. Certains noteront que Neymar n’était pas présent, et que le résultat décevant du leader du championnat français est directement lié à cette absence. D’autres critiqueront ce milieu Thiago Motta Adrien Rabiot incapables d’accélérer le jeu, ou l’invisibilité inquiétante de Julian Draxler . Personne n’aura tort. Mais il convient tout de même de rester sur le premier coupable de ce 0-0. À savoir Montpellier Car ce n’est pas un hasard si le MHSC fait si souvent galérer l’ogre hexagonal. En réalité, les potes de Vitorino Hilton s’emparent à chaque fois des mêmes armes pour défier leurs adversaires préférés : une défense dense et compacte (ce samedi, Michel Der Zakarian a aligné cinq éléments devant Benjamin Lecomte ), un bloc-équipe positionné assez bas, une rigoureuse organisation basée sur de la sueur illimitée, une possession de balle volontairement laissée à l’ennemi, mais aussi des efforts fournis pour des contre-attaques qui ont pour objectif – au-delà du tremblement de filet – de distiller le doute dans les têtes parisiennes, logiquement plus seulement concernées par l’attaque. «, a ainsi reconnu Daniel Congré sur Canal Plus.» Ajoutez à ça une pelouse catastrophique qui n’aide pas franchement les techniciens que sont Kylian Mbappé ou Marco Verratti , et le kit pour partir à la guerre est complet.Alors bien sûr, le club de la capitale savait qu’il ne gagnerait pas tous ses matchs. Et Montpellier a joué sa vie sur ces 90 minutes. N’empêche que le manque de réussite des hommes d’Unaï Emery contre les champions de France 2012 posent question. Peu depeuvent en effet se targuer de connaitre, chaque saison et depuis presque dix années, autre chose que la défaite contre le PSG . «» , a d’ailleurs confirmé Hilton après la partie, toujours au micro de Canal Plus. A moins qu’elles ne viennent disputer leur duel avec le PSG à la Mosson ?