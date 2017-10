Le Pérou ramènera ses propres bouteilles d'eau en Argentine

104

Un match décisif pour la qualification au mondial 2018 se joue vendredi entre l'Argentine et le Pérou. Les deux sélections sont à égalité de points au classement et n'ont pas encore validé leur billet pour la Russie. Ricardo Gareca et ses hommes prendront toutes les précautions possibles pour ce déplacement en Argentine. Selon, la sélection péruvienne va apporter ses propres bouteilles d'eau pour éviter de se faire droguer par ses adversaires.La raison ? Le scandale de la Coupe du monde 1990 en Italie. Lors du huitième de finale entre le Brésil et l'Argentine, l'avait piégé les bouteilles d'eau de laavec des somnifères. Une technique payante, puisque le latéral gaucheBranco avait ressenti des vertiges précipitant la défaite des siens 1-0.Faire jouer Lionel Messi sera peut-être plus efficace que de droguer les Péruviens.