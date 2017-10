Le Pérou et la Colombie nient tout pacte

1

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Concours d'éloquence pour les deux acteurs du « pacte de Lima » . Le match entre le Pérou et la Colombie (1-1) dans la nuit de mardi à mercredi laissait planer le soupçon d'un pacte entre les deux nations. En effet, à cinq minutes de la fin, alors que les deux nations étaient respectivement qualifiée et barragiste, des remplaçants qui font leur entrée sur le terrain annoncent le score des autres matchs à leurs coéquipiers, puis à leurs adversaires. Qu'on se rassure, selon les présumés coupables, il n'en est rien.» , a déclaré le milieu de terrain Renato Tapia à la chaîne Panamericana TV.Le capitaine colombien, Falcao, a lui aussi réfuté tout arrangement avec son adversaire : «Convaincant, non ?