Le Pérou donne une leçon à la Croatie

Pérou (4-2-3-1) : Cáceda - Advíncula, Ramos (72e, Araujo), Santamaría, Trauco - Flores (67e, Hurtado), Tapia (84e, Peña) - Yotún, Cueva (64e, Benavente), Carrillo (78e, Aquino) - Fárfan (88e, Ruidíaz). Sélectionneur : Ricardo Gareca.



Croatie (4-2-3-1) : Subašić - Vrsaljko, Vida, Ćorluka, Strinić - Rakitić, Brozović (56e, Kovačić) - Mandžukić (71e, Pjaca), Modrić, Perišić (77e, Rebić) - Kalinić (64e, Kramarić). Sélectionneur : Zlatko Dalic.

NB

Pendant que tu faisais la fête avec tes potes, le Pérou a créé la surprise dans la nuit de vendredi à samedi en venant à bout de la Croatie à Miami (2-0). Les hommes de Ricardo Gareca ont fait le dos rond et fait preuve d'une efficacité redoutable pour venir à bout d'une équipe de Croatie qui alignait pourtant toutes ses plus belles stars.Après un peu plus de dix minutes de jeu, les Croates jouent à la passe à dix dans leur moitié de terrain, poursuivis par des Sud-américains ultra motivés qui finissent par leur chiper le ballon après une petite boulette Strinić. Vida dévie la grosse frappe d' André Carrillo dans ses propre filets (1-0). Devant un public complètement acquis à leur cause, les Péruviens offrent en tout début de deuxième période un but absolument magnifique, parti d'une sortie de défense et une remontée de terrain en une touche de balle conclue par Flores (2-0). Le Pérou parvient même à garder ses filets inviolés malgré l'exclusion de Yotún pour un deuxième carton jaune stupide.Une certitude, le jeu français devra prendre un peu d'altitude pour passer le col péruvien au mois de juin.