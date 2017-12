Le Pérou a toujours rencontré le futur vainqueur en poules

1

Un signe positif supplémentaire pour les Bleus ?Tombée dans un groupe C sur le papier abordable en compagnie du Danemark et de l' Australie , l’équipe de France affrontera aussi le Pérou en juin prochain lors du Mondial 2018. Une possible bonne nouvelle pour les Bleus puisque selon l'agence de statistiques Opta, le Pérou a toujours rencontré lors de ses quatre participations à la Coupe du monde le futur vainqueur en phase de poules : l' Uruguay en 1930, le Brésil en 1970, l' Argentine en 1978 et l' Italie en 1982.À moins que le Danemark nous refasse le coup de l'Euro 92...