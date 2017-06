Une publication partagée par José Mourinho (@josemourinho) le 25 Juin 2017 à 13h10 PDT

Dans la nuit de dimanche à lundi, José Manuel Félix Mourinho, le père de José Mourinho , est décédé à 79 ans. Il avait porté le maillot du Portugal à une reprise et joué avec le Vitória Setúbal et Belenenses en tant que gardien de but.Comme son fils, José Manuel Félix a eu une carrière d'entraîneur avec onze équipes entraînées, dont Rio Ave et Belenenses. Durant cette période (années 1980), il avait eu sous ses ordres son fils,, plusieurs fois. L'entraîneur desa rendu hommage à son père sur Instagram.RIP.