Le pénis de Lukaku à l'honneur

Lukaku est aimé de ses nouveaux supporters... peut-être un peu trop. L'association- qui lutte contre le racisme et les discriminations dans le football - travaillerait de près avec Manchester United pour identifier les auteurs d'un chant prétendument raciste à propos de l'attaquant belge.C'était la sensation du week-end : Wayne Rooney retrouvait Old Trafford tandis que Lukaku marquait contre son ancien club. Un début de saison tonitruant de la part de l'attaquant belge qui comptabilise sept buts en autant de rencontres toutes compétitions confondues, faisant de lui l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe en ce début de saison. Les supporters mancuniens ont donc de quoi se réjouir, tant et si bien qu'il y a déjà un chant en son honneur.Traduction : «» . La messe est dite., dans un communiqué, a déclaré : «» .Madame Lukaku, une réaction ?