Il ne fallait pas être en retard mardi soir au Lookers Vauxhall Stadium, pour assister au match entre Chester FC et Witton Albion à l'occasion du 1tour de FA Trophy, un tournoi anglais rassemblant les clubs semi-professionnels. Pour la faire courte : le match a commencé à 19h48, heure anglaise. Et à 19h48, il y avait déjà 0-1. Comme le prouve cette capture du match commenté en direct parEn effet, les locaux ont encaissé un but sur ce qui pourrait bien être le penalty concédé le plus rapidement de l'histoire du football. Eh ouais, carrément. À la sixième seconde de match, Blaine Hudson déstabilise Tolani Omotola, l'arbitre Joseph Johnson siffle péno, Bradley Bauress s'élance, Alex Lynch repousse, mais Bauress reprend et ouvre le score.Du coup, la chasse au record est ouverte : y a-t-il eu des penaltys sifflés plus rapidement que celui-ci ? La gazette de Chester a retrouvé la trace d'un péno sifflé après onze secondes dans un match de D5 anglaise entre Wrexham et Macclesfield, et un autre provoqué après neuf secondes il y a quelques semaines lors d'un derby roumain entre le Steaua et le Dinamo Bucarest.En 2014, lors d'un Monténégro-Ghana, l’arbitre avait sifflé un penalty après seulement dix secondes de jeu. Autre record, cet été durant l'Euro 2016, l'équipe de France avait encaissé le penalty le plus rapide de l'histoire de la compétition, mais après «» trois minutes de jeu en huitièmes de finale face à l'Irlande Ah, au fait, Chester FC a finalement battu la terrible équipe de Witton Albion sur le score de 2 buts à 1. Comme quoi, la précocité, dans le football...