Le Pau-Cholet nouveau est arrivé

Cholet qui affronte Pau, c’est une affiche à faire saliver les fans de basket. Et pourtant, ce classique de la Pro A se joue aussi loin des parquets. Ce mardi, le Stade olympique choletais reçoit le Pau FC pour un match en retard de la 19e journée de National 1. Malgré la concurrence des ballons orange et ovale, le foot a bel et bien une place de choix dans les deux agglomérations, qui ont placé le sport sur un piédestal.

1

Une place pour chacun

BONNE ANNÉE À TOUS, Joueurs & Staff de @SectionPaloise et Supporters, de tout les copains du Top14 (bien sur) et de tous les sports que notre belle @Ville_Pau possède dt les copains de @PauFootballClub @EBPLO @bhb_64 pic.twitter.com/qJhdPRatHz — Section16eH (@Section16eHomme) 31 décembre 2017

Parents pauvres ?

Entente cordiale

Et demain ?

Par Julien Duez

Tous propos recueillis par JD.

L’un est déjà centenaire depuis 2013, l’autre le sera en 2020. En dehors de leur différence d’âge, peu de choses distinguent le SO Cholet du Pau FC. Les deux clubs n’ont jamais connu le statut professionnel, et avec dix années de présence consécutive entre 1998 et 2008, les Palois sont même l’un des plus fidèles représentants du National. Quant au promu du Maine-et-Loire, il impressionne par son actuelle septième place. De quoi encourager un public modeste en comparaison avec celui du Cholet Basket à franchir plus souvent les portes du stade omnisports.Éric Saubatte n’est pas peu fier : au mois d’octobre, l’adjoint LR chargé des sports depuis 2014 est allé jusqu’à Bruxelles pour se voir remettre le label «» . Ce Béarnais pur jus suit le Pau FC depuis vingt-cinq ans, mais il l’assure, la mairie ne fait montre d’aucun favoritisme : «» De quoi permettre à Pau d’être la deuxième agglomération sportive de la région Nouvelle-Aquitaine et d’avoir un club dans tous les grands championnats nationaux. «, poursuit-il,Même son de cloche à Cholet. La capitale des Mauges, «» , comme l'avoue Florence Dabin, adjointe aux sports depuis dix ans, revendique 28% de sa population licenciée en club. Un engagement qui l’a honorée à trois reprises du trophée de la ville la plus sportive de France , un record. Dès lors, difficile pour la mairie de donner la priorité à l’un ou à l’autre quand c’est un tout qui prédomine : «(en début de saison, ndlr),Financièrement, il faut donc jongler entre les fonds publics et privés. «, confie Éric Saubatte.» Au Pau FC, le budget actuel oscille autour d’1,7 million d’euros, quand 2,5 seraient nécessaires pour parvenir à l’objectif de la promotion en Ligue 2. Un combat quotidien pour le président Bernard Laporte-Fray : «» , analyse celui qui est aux commandes du club depuis 1995 et voit le football comme «» .À la mairie, on se veut rassurant : «, se réjouit Éric Saubatte.À Cholet, le SOC a vécu trois montées en trois ans. Une belle récompense pour Benjamin Erisoglu, président depuis 2014 : «» Pour augmenter ses subventions, il a récemment quitté le giron municipal pour celui de l’agglomération, mais continue de bénéficier du soutien des élus dans un domaine primordial : les infrastructures. Actuellement, le club évolue au stade omnisports, utilisé en parallèle pour les compétitions d’athlétisme. Impossible de monter en Ligue 2 avec une telle configuration, la LFP interdisant qu’un stade de football serve pour d’autres disciplines. Mais Florence Dabin l’assure, le conseil planche actuellement sur la création d’une enceinte dédiée, évolutive elle aussi.À Pau, le problème logistique est légèrement différent puisque le Stade du Hameau alterne entre ballon rond et ballon ovale. «» , soupire Bernard Laporte-Fray, qui rappelle que la Section paloise rassemble 18 000 spectateurs par match, quand son équipe en réunit 5000 les meilleurs jours. «» , rassure-t-il.En tribune, Nico confirme : la rivalité avec le rugby concerne principalement l’état du terrain et le calendrier qui avantage souvent la Section. «» , peste le co-fondateur des Supporters de la Tribune Ultra Paloise (STUP), qui revendique un peu moins d’une trentaine de cartés. Nico l’assure, malgré la toute-puissance du rugby, le football bénéficie d’un vivier de fans de football comme lui, présents pour supporter l’équipe de leur ville : «» Et l’engouement va crescendo, même si en ville «» . Deux ans après sa création, la STUP attend le futur stade avec impatience. «» Surtout, l’enceinte mettra fin aux horaires décalés et créera, ils en sont convaincus, une ambiance plus chaude. «, sourit le président Laporte-Fray.» , philosophe-t-il en rappelant que les cartés de la STUP bénéficient déjà d’abonnements à moitié prix.Du côté de Cholet, Sothy le reconnaît, le supportérisme en est encore à ses balbutiements. Le capo du Black-Red Kop ne s'intéresse au foot que depuis trois ans et apprend les codes du stade «» , sourit-il. «» , analyse ce Choletais de naissance, qui confesse que les bons résultats ramènent logiquement plus de monde. «» Benjamin Erisoglu conclut : «