Le parti Patriota 51 dément un accord avec Ronaldinho

L'habituel emballement de la machine médiatique ?Alors que le média brésilienannonçait ce jeudi que Ronaldinho allait se présenter comme candidat en faveur du parti d'extrême droite Patriota 51 , c'est l'organisation elle-même qui a publié un démenti de l'information. Le communiqué explique qu'il n'y a pas «» , notamment car cette prise de décision doit se prendre en interne et de manière collégiale. Le document précise aussi que Gutemberg Fonseca, cité parcomme le vice-président du parti avec qui le journaliste du média s'est entretenu, ne l'est plus. Patriota 51 n'exclut pas en revanche une candidature du joueur dans son communiqué.L'espoir revient, mais jusqu'à quand ?