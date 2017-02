Le Parlement espagnol veut contrôler les dettes des clubs

0

Les dettes sont l'un des fléaux du football moderne. Les clubs espagnols ont réussi à réduire considérablement la leur entre 2013 (650 millions) et aujourd'hui (196 millions). Selon les estimations de la Liga, la dette cumulée des clubs descendra même à 184 millions d'ici le 30 juin, ce qui représenterait une baisse de 466 millions depuis le début de cette lutte entamée en 2013.Seulement, ce n'est pas assez pour le Parlement espagnol. Une motion adoptée à l'unanimité a statué que la Cour des comptes espagnole contrôlera désormais cette réduction de dettes, en collaboration avec l'AEAT, l'Agence d'État de l'administration fiscale. Le Parlement n'a visiblement pas tout à fait confiance en la Liga et veut qu'un agent indépendant vérifie les chiffres.Le député Carlos Salvador a expliqué que cette motion avait été motivée par la loi de l'ancien gouvernement de la région de Navarre, que la région a introduite pour vérifier les comptes du club d' Osasuna (le club est notamment accusé de plusieurs matchs truqués). Le Tribunal des comptes de la région de Navarre a en effet encouragé à étendre cette loi au pays tout entier.Par ailleurs, la répartition de la dette est très inégale parmi les clubs ibériques. Sept équipes totalisent à elles seules 70% de cet arriéré des clubs espagnols : le Deportivo La Corogne , l' Atlético de Madrid, l' Espanyol , Valladolid, Majorque, Elche et Saragosse. Tous respectent cependant leurs engagements, confirme une source de la Liga àAttention, papa vient contrôler les dépenses.