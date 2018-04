Les Parisiennes enfoncent l'OM

17

#D1F - 19' La frappe de Marie-Laure Délie est claquée par Geneviève Richard, mais derrière, la Canadienne ne suit pas et @MarieKatoto, en renarde des surfaces, ouvre le score. 1-0 pour le PSG #PSGOM pic.twitter.com/D5MfauEOMz — Cœurs de Foot (@coeursdefoot) 22 avril 2018

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Toujours en course pour l’Europe, le Paris Saint-Germain a facilement disposé de la lanterne rouge marseillaise en s’imposant 4-0 dans un stade Jean-Bouin bien garni et ambiancé par des ultras parisiens ayant préféré leau déplacement à Bordeaux de ce dimanche soir.Dans une rencontre à sens unique, Marie- Laure Délie tente sa chance de loin, mais Geneviève Richard repousse le ballon sur la barre. La gardienne canadienne tarde à se relever, et Marie-Antoinette Katoto en profite pour pousser le cuir au fond des filets et ouvrir le score pour des Parisiennes dominatrices. Une douche froide pour les Olympiennes, qui se voient en plus refuser le but égalisateur, pour une position de hors-jeu de Kelly Gadéa. Juste avant la mi-temps, Kadi Diani fait le break en plantant un petit ballon dans la lucarne tout en finesse, le tout sur un centre de... Katoto, décidément indispensable puisque la jeune numéro 9 tue le match sur penalty à l’heure de jeu, avant que l'ancienne Barcelonaise Jenni Hermoso n'enfonce le clou de la tête à quelques minutes du terme.Victoire logique et méritée pour les Parisiennes, qui profitent au passage du nul entre Bordeaux et Montpellier (0-0) pour chiper la deuxième place du classement aux Héraultaises, la dernière qualificative pour la Ligue des champions. En revanche, les Marseillaises pointent désormais à quatre points d’Albi, premier non-relégable. Le combat contre la D2 se jouera jusqu’à la fin.