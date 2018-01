Le Paris FC loupe le coche, Orléans et Bourg-en Bresse respirent

Comme pas mal de soir, la Ligue 2 a tout offert à ses téléspectateurs : beaucoup d'ennui, des moments de pure folie, des buts improbables, des coups de sangs, et même un finish exaltant. De quoi faire rougir d'envie Quentin Tarantino.

L'analyse définitive de la journée :

Vous avez raté

La polémique du four à pizza : Qui en veut à Eric Sikora ?

L'homme de la soirée : Amine Bassi

Les charts

Il a dit

La stat' inutile : 11

Alors oui, c'est vrai, personne ou presque n'attendait le Paris FC sur la troisième place du podium de Ligue 2 au soir de la 21ème journée. Rien ne laissait penser que le deuxième club de la capitale serait à la lutte pour rejoindre l'élite, même si ce soir, on a clairement vu que les hommes de Fabien Mercadal n'auront pas les épaules assez larges. En concédant le but de l'égalisation de Mickaël Tacalfred à la dernière seconde, alors qu'ils ont loupé un penalty qui aurait pu les mettre à l'abri, le PFC a montré qu'il n'avait pas cette mentalité de tueur obligatoire pour rejoindre la Ligue 1. Bravo à eux quand même, car leur saison demeure magnifique quand on sait que l'an dernier, à la même époque, ils étaient neuvièmes de National...Un climat délétère, tant au niveau des tribunes que thermomètre, et pourtant c'était à Marcel Picot que le spectacle y était le plus agréable. Dans un match digne d'une pièce de théâtre, c'est d'abord par de la dramaturgie que la rencontre démarre quand Brest inscrit deux buts coup sur coup grâce à Autret et Butin dix minutes avant la pause. Puis l'extase, en seconde période, délivrée par Bassi et Diagne qui permettent à Nancy d'accrocher un point face à une équipe de haut de tableau. Le gardien camerounais Ndy Assembée a même gratifié les supporters locaux de quelques envolées de toute beauté. En attendant un coach, pour espérer assurer un maintien qui sera difficile à obtenir jusqu'au bout.Qu'on se le dise : Lens était sur une belle série de cinq matchs sans défaite en Ligue 2, même invaincu en 2018. Et lorsque le milieu d' Orléans Karim Ziani est exclu pour un mauvais geste avant la pause, on se dit que cette belle dynamique va se perpétuer. Que nenni. Pire, c'est même avec une défaite que les Sangs et Or repartent de Bollaert face à un concurrent direct pour le maintien. Forcément, quelqu'un en veut à Eric Sikora pour vouloir couler ce beau stade, ce club historique et l'envoyer en National. D'ailleurs pendant la rencontre, le consultant de beIN Sports Robert Malm l'a dit : «» . Et Robert a toujours raison.Un bonbon de ballon enveloppé dans la lunette de Paul Larsonneur, un corner déposé sur la tête de Diagne, Amine Bassi a (encore une fois) été l'homme providentiel pour l' AS Nancy-Lorraine . Déjà 5 buts et 6 passes décisives pour le jeune joueur de 20 ans. Qui ne restera pas longtemps à l' ASNL à ce rythme, surtout en cas de descente en National.: L'attaquant d' Orléans a inscrit le seul but de la rencontre en profitant d'une erreur du gardien lensois, tout en faisant danser ce dernier au moins deux fois avant de marquer. Chambreur, mais efficace.: À 0-1, le portier auxerrois détourne le penalty de Tchokounté et permet à Auxerre de rester dans le match. Grand bien lui en a pris, puisque son coéquipier Tacalfred a offert le point du nul dans les dernières minutes. Zacharie rie, Paris pleure.: Une passe décisive sur corner, un penalty provoqué. Si le Paris FC en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Dylan Saint-Louis d'Or.: Un carton rouge stupide suite à un mini coup de tête sur un joueur lensois juste avant la pause. Par chance, son exclusion n'a pas démobilisé Orléans , qui s'est même offert le luxe de gagner. Ça passe pour cette fois Karim, mais attention.: Une relance totalement ratée qui a permis à Gomis de se mettre en évidence. Une soirée à oublier.: Un CSC un peu débile, pour lui qui s'est emmêlé les pinceaux vraiment tout seul. Non, ce n'était pas le soir de Bouchart.(entraîneur du Paris FC ) : «» .Comme le nombre de défaites du RC Lens cette saison en Ligue 2. Oui, clairement, quelqu'un en veut à ce pauvre Eric Sikora