Le paradoxe Memphis

Auteur d’un début de saison en demi-teinte, Memphis Depay affiche pourtant des statistiques étincelantes sur le plan comptable. Le Néerlandais, piqué par Bruno Génésio ces dernières semaines, pourrait bien s’imposer comme l’un des leaders techniques de l’OL dans les mois à venir.

10 - Memphis Depay est le seul joueur à avoir marqué au -10 buts et délivré au -10 passes décisives en L1 en 2017 (10 & 10). Double-double. pic.twitter.com/Qa5wNMg25S — OptaJean (@OptaJean) 23 octobre 2017

Les choix de Génésio, la concurrence d’Aouar

Par Maxime Feuillet

» Avant de quitter la pelouse du stade de l’Aube, où l’OL vient d’étriller l’ESTAC (0-5), Memphis Depay, auteur d’un coup du chapeau, s’arrête au micro de beIN Sports. «» Soutenu, l’international néerlandais ne l’a pas toujours été par le public lyonnais, parfois irrité, souvent agacé de voir l’ancien Mancunien s’empêtrer dans des arabesques et dribbles futiles alors que des solutions plus simples s’ouvraient devant lui.Buteur sur la pelouse d’Angers (3-3) début octobre, Memphis répondait aux critiques du public et des médias à sa manière, en se bouchant les oreilles après son but, comme l’avait fait un certain Claudio Beauvue, à l’hiver 2016, quelques jours seulement avant de quitter le Rhône pour rejoindre le Celta de Vigo. Sauf que le bilan statistique du Batave n’a rien à voir avec celui de l’ex-Guingampais. Auteur de cinq pions cette saison, Memphis pointe au sixième rang des meilleurs buteurs de Ligue 1, derrière Falcao, les Parisiens Cavani et Neymar et ses coéquipiers Mariano et Fekir. Mieux, sur l’année civile 2017, il est le seul joueur de L1 et l’un des cinq d’Europe avec Mertens, Suárez, Neymar et Perišić à afficher au moins dix buts et dix passes décisives au compteur en championnat. Étonnant.Arrivé à l’OL lors du mercato hivernal en janvier dernier pour seize millions d’euros, soit l’étiquette du transfert le plus cher du club depuis Yoann Gourcuff, le Néerlandais s’est rapidement intégré dans le collectif lyonnais. Aux côtés d’un Alexandre Lacazette époustouflant de régularité, Memphis, en manque de rythme lors de ses six premiers mois à Lyon, s’est distingué par quelques coups d’éclat, comme cette merveille de lob depuis le milieu de terrain marqué contre Toulouse, élu plus beau but de l’année la saison dernière. Mais avec le départ de plusieurs cadres du secteur offensif à l’intersaison, la donne a changé. Memphis doit aujourd’hui assumer son statut de leader d’attaque avec Fekir et Traoré. En demi-teinte sur son aile gauche dans cette première partie de saison, le numéro 11 des Gones a parfois dû partager la vedette avec Houssem Aouar, le dernier bourgeon du centre de formation de l’OL. Remplaçant lors de la réception de Monaco (3-2), Memphis n’avait même pas été retenu dans le groupe contre Dijon (3-3) fin septembre.Des choix forts sur lesquels l’entraîneur Bruno Génésio était revenu en conférence de presse : «» Revanchard, l’ancien Mancunien a mis les bouchées doubles à l’entraînement pour retrouver la confiance de son coach et son efficacité sur le terrain. Une attitude qui a visiblement séduit Bruno Génésio, qui s’exprimait à son sujet, jeudi dernier sur les ondes de RMC : «» S’il enchaîne les sorties de haute volée de la sorte, Depay se rapprochera sans doute un peu plus de son objectif ultime : jouer au Real Madrid. «» , confiait-il récemment au journal. La route de Memphis vers la Maison-Blanche paraît quand même encore bien longue.