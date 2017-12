Le parachute doré de Marcelo Bielsa fait surface

1

MR

La rupture de contrat de Marcelo Bielsa va coûter cher au LOSC L'avocat du technicien argentin, Me Carlo Alberto Brusa, a révélé à l'AFP qu'un deuxième contrat avait été signé entre son client et le club nordiste. Un accord «» , qui n'avait pas été transmis à la Ligue, et qui comprend une «» . «» , a-t-il détaillé. «Le quotidienestime que cette opération pourrait donc coûter entre 15 et 16 millions d'euros à Gérard Lopez. Une somme qui correspond à «» et qui doit être automatiquement versée «» .L'affaire devrait donc être portée en justice. «» , a ajouté Me Brusa. «» . Le passage d' Lille peut donc fait plus de dégâts que prévu.La bombe-B.