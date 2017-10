Le Pakistan suspendu par la FIFA

FIFA has decided to suspend the Pakistan Football Federation (PFF) with immediateeffect https://t.co/IjlxBUsSjv — FIFA Media (@fifamedia) 11 octobre 2017

JB

Radical.La FIFA a sanctionné la Fédération pakistanaise avec fracas, ce mercredi. Elle a annoncé suspendre la PFF à cause d'une «» . L'instance pakistanaise est «» , ce qui constitue une «» , explique la Fédération internationale.Les clubs et sélections du pays se retrouvent donc pour le moment interdits de participer aux compétitions de la FIFA. Cette dernière précise que cette suspension sera levée «» .Plus en course dans les qualifications depuis trois ans et demi, le Pakistan ne rêvait de toute façon plus beaucoup de Mondial.