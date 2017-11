Le onze de légende lyonnais de Maxime Gonalons

Arrivé à l’Olympique lyonnais à l’âge de 11 ans, l’ancien capitaine des Gones et actuel milieu de la Roma, Maxime Gonalons, dévoile son 11 de légende de l’OL. L’équipe évoluerait dans un 4-4-2 en losange.

Gardien

Grégory Coupet Il a gagné tous les titres avec l’OL et va devenir le nouvel entraîneur des gardiens à la place de Jo (Bats) qui était lui aussi un monument du club. D’ailleurs, je voudrais lui passer un message : lui dire que j’ai beaucoup appris avec lui. Il a apporté énormément à l’OL. J’espère que les gens seront reconnaissants et qu’ils vont lui préparer quelque chose d’énorme. Il le mérite.

Défenseurs

Anthony Réveillère Un latéral moderne. Il défendait, attaquait de façon remarquable. Il a été international et a gagné beaucoup de titres avec le club.

Cris Une personne incroyable. Il m’a beaucoup aidé quand je suis arrivé dans l’effectif professionnel. Il a fait une carrière assez impressionnante et a été international brésilien. C’était le guerrier, le policier.

Samuel Umtiti Il démontre tout son talent malgré son âge. Quand on voit sa relance, son intelligence de jeu... il va devenir une référence mondiale à son poste. Sam est quand même titulaire indiscutable au Barça et le devient progressivement en équipe de France. Je pense qu’il n’est pas assez mis en avant.

Éric Abidal Pour l’ensemble de sa carrière et pour son mental. Il a vécu des moments difficiles avec cette maladie et s’en est sorti. C’est un personnage et un homme fantastique.

Milieux de terrain

Juninho C’est l’emblème du club. Il a marqué l’histoire de l’OL. Il est le joueur numéro 1 dans le cœur des supporters. Il a tellement apporté par son expérience, sa façon de jouer, sa classe et ses coups francs...

Mahamadou Diarra Pour sa combativité, c’était un roc au milieu de terrain. Il faisait peur à beaucoup de joueurs. Djila était remarquable à voir jouer.

Corentin Tolisso Malgré son jeune âge, il a montré tout son potentiel avec Lyon et continue de le faire avec le Bayern et l’équipe de France. Il a un super avenir devant lui.

Nabil Fekir Il a fait une première saison impressionnante même s’il a malheureusement été coupé dans son élan par sa blessure. Je pense que ça va devenir un joueur de classe mondiale. Il a retrouvé un niveau impressionnant. Je suis assez surpris parce que l’année dernière, il a eu du mal à revenir. Dès le début de cette saison, on l’a senti beaucoup plus affûté avec de l’envie. Avec ce niveau, il peut emmener l’OL très haut. Je crois qu’il est plus fort aujourd’hui qu’avant sa blessure. Il sait la difficulté qu’il a eue pour revenir. Il a mûri. Le rôle de capitaine n'est pas facile à gérer au départ, mais ça commence à bien lui aller.

Attaquants

Karim Benzema Un joueur de classe mondiale. Ça fait quand même neuf ans qu’il est au Real Madrid. Il a gagné beaucoup de titres avec Lyon, mais là, il est en train d’écrire une incroyable histoire au Real. Il a remporté trois Ligues des champions, des championnats, des Supercoupes. Respect pour tout ce qu’il fait, même si on aimerait le voir avec l’équipe de France.

Alexandre Lacazette Il a écrit l’histoire du club et sort de la formation comme Karim. Il a dépassé les 100 buts en Ligue 1. Aujourd’hui, il commence à avoir du temps de jeu avec l’équipe de France. C’est quelqu’un avec qui j’ai passé des moments incroyables. On se connaît depuis très longtemps. Même si on n’est pas de la même génération, on s’entendait super bien. J’espère qu’il va continuer à montrer de belles choses.

Entraîneur

Rémi Garde : Un entraîneur, un formateur. J’aurais aimé qu’il continue l’aventure avec nous. C’était quelqu’un d’important pour moi, très professionnel. Il disait les choses comme il les pensait. Les joueurs qui l’ont côtoyé peuvent vous le dire. Cette franchise... on avait envie de lui rendre sur le terrain.

Propos recueillis par Flavien Bories