Le Onze de l’indépendance, comme une évidence

Rachid Mekhloufi et l'équipe du FLN arrivent en tête du classement des joueurs ayant marqué l'histoire du foot africain. Devant des légendes comme George Weah, Samuel Eto'o, Roger Milla ou Didier Drogba. Voilà pourquoi.

Par Flavien Bories

La médaille d'or est pour eux. Rachid Mekhloufi et ses coéquipiers de l’équipe du FLN se classent premiers de ce classement des joueurs ayant marqué l'histoire du football africain. Ils ne sont peut-être pas les meilleurs footballeurs de l’histoire du continent. Qu’importe, Mekhloufi, Zitouni, Brahimi, Ben Tifour et les autres sont de grands hommes. Car marquer le football africain, c’est d’abord servir son pays et son continent. En écrire l'histoire.Les 13 et 14 avril 1958, ces joueurs ont décidé de quitter clandestinement la France, leur confort, leur club, compromettant ainsi leur carrière et risquant leur vie pour leurs idéaux. Ces hommes ont ainsi donné une leçon de courage, d’engagement, de persévérance : une leçon de vie. Malgré la peur, les pressions politiques, sportives, pas question de renoncer. Le 18 mars 1962, les accords d’Évian mettent fin à la guerre entre la France et l’Algérie, qui obtient son indépendance le 5 juillet 1962. Il n’est pas non plus question de magnifier ces hommes, ni de les comparer aux soldats morts au front ; mais savoir utiliser ses compétences et ses talents pour servir sa cause est admirable. Cette équipe du FLN est un symbole de l’indépendance africaine. Cela vaut toutes les Coupes du monde et frappes dans la lucarne.