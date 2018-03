Le Old Firm pour le Celtic

Glasgow Rangers (4-4-2) : Foderingham - Tavernier, Bates, John, Alves - Docherty, Goss, Candeias, Windass - Murphy, Morelos. Entraîneur : Murty.



Celtic Glasgow (4-2-3-1) : Bain - Ajer, Šimunović, Boyata, Tierney - Forrest, Ntcham - Brown, Rogić, McGregor - Dembélé. Entraîneur : Rodgers.

Uncomme on les aime !Avec des buts, du don de soi et du carton rouge entre deux équipes bien décidées à ne rien laisser au rival. À ce petit jeu-là, ce sont les Rangers qui ont d'abord lancé la partie, Windass faisant preuve de détermination en chopant la quille dans les pieds adverses pour débloquer le compteur... dès la troisième minute. Une ouverture du score rapidement suivie d'une réponse de Rogić (qui frôlera le doublé un peu plus tard) après une superbe frappe enroulée.La suite ? Un autre pion signé Candeias avant la demi-heure de jeu, et une nouvelle égalisation de Dembélé, adroit devant Foderingham juste avant la pause, en faveur du Celtic . La deuxième période, bien plus pauvre en tremblement de filets, a tout de même vu l'entrant Edouard donner la victoire aux visiteurs sur un joli exploit personnel, après l'expulsion de Šimunović pour coup de coude. Et ce, malgré des occasions en fin de partie pour les locaux.Le leader accroît donc son avance sur son dauphin, qui compte désormais neuf points de retard avec un match supplémentaire. Championnat plié ?