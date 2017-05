Le nouvel entraineur du Barça annoncé le 27 mai

0

AA

La fin du feuilleton approche.En annonçant qu'il ne serait plus l'entraineur du Barça la saison prochaine, Luis Enrique a fait s'agiter toute l'Europe. De Sampaoli Laurent Blanc , tous les noms y sont passés mais le mystère ne sera levé qu'à la fin du mois.Selon le quotidien, les dirigeants catalans pourraient faire leur choix dès cette semaine. Et l'annonce officielle sera faite après la finale de la Coupe du Roi contre Alavés, soit le 27 mai. Et le quotidien catalan avance même unede quatre noms pour succéder à Luis Enrique Juan Carlos Unzué (l'adjoint d'Enrique), Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), Eusebio Sacristán (Real Sociedad) et enfin Ronald Koeman (Everton).Quatre anciens de la maison.