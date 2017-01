Le nouveau stade de Tottenham donnera accès au tunnel des joueurs

0

👍 À new look around what will be our new home! 👍We've officially launched our new stadium premium experiences - https://t.co/png3ifcIoq pic.twitter.com/hQiHezHCSF — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 20 janvier 2017

Le secret et l'intimité du tunnel qui mène les joueurs du vestiaire à la pelouse, c'est du passé.Lors d'une présentation de son nouveau stade Tottenham a annoncé la future création du «» , un groupe de supporters, ultras privilégiés, qui seront aux premières loges pour pouvoir assister à l'arrivée et à la sortie des joueurs sur le terrain. Bien sûr, ces places seraient parmi les plus onéreuses, leévoque même un minimum de 339 livres (environ 400 euros) par match.Mais, il y a encore plus cher. Si vous voulez faire partie du «» , il faudra vous acquitter de 15 000 livres (17 000 euros). L'adhésion permettra ensuite d'accéder au restaurant gastronomique de l'enceinte et à d'autres exclusivités.En conférence de presse, Mauricio Pochettino , l'entraîneur de Tottenham , a fait part de ses inquiétudes quant à ce projet : «Autre folie, le stade, qui devrait être inauguré en 2018, hébergera le plus long bar du Royaume-Uni (86,8 mètres) et aura même un système de brasserie qui permettra de produire 10 000 pintes artisanales à la minute.En espérant que ce soit suffisant.