Le nouveau stade de l'Atlético peu accessible

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On connaissait la troisième mi-temps, on ne connaissait pas encore la mi-temps avant la première mi-temps.Pour l’inauguration du nouveau stade de l’ Atlético de Madrid, le Wanda Metropolitano, la mairie de Madrid a recommandé aux supportersde s’y rendre en transports publics et avec deux heures d’avance.La mairie a ainsi rappelé que le stade dispose d’un parking à capacité de 3 000 voitures, mais que les routes y accédant ne sont pas encore terminées. Elle a également exprimé ses réserves quant aux matchs de milieu de semaine, témoignant de la «» du trafic dans la ville de Madrid. Lors d’une conférence de presse, la porte-parole de la mairie, Ines Sabanés, a indiqué par ailleurs la mise en place d’une navette amenant les supporters jusqu’au stade.L’ Atlético inaugure son stade ce samedi à 20h45, pour la rencontre l'opposant à Málaga Le jour le plus long.