Le nouveau maillot bleu des Canaris

Voici le nouveau maillot extérieur du @FCNantes pour la saison prochaine ! Partage à tes amis la tenue des Canaris ! 🔰 pic.twitter.com/rg3FG09To5 — Umbro France (@UmbroFrance) 17 juillet 2017

KC

Les nouveaux maillots pour la saison 2017-2018 continuent de sortir sur les réseaux sociaux.Et ce lundi après-midi, c'est le FC Nantes et son équipementier Umbro qui ont décidé d'afficher leur nouvelle tunique extérieure. «» , expliquent le club et la marque anglaise dans un communiqué. Sauf que le maillot est bleu et noir avec seulement quelques teintes de jaune un peu fluo...On avait dit seulement sur les maillots, les excentricités...