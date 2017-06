Le nouveau Kessié du Milan

Tout juste transféré de Bergame chez les Rossoneri à seulement vingt ans, Franck Kessié a impressionné pour sa première saison en Serie A avec l’Atalanta. De quoi envisager un bel avenir pour ce milieu de terrain aussi complet que polyvalent.

Dussuyer : « On pourrait le comparer à Michael Essien »

Ne pas courir trop vite

Par Florian Cadu

Propos de Michel Dussuyer recueillis par FC

La vie va parfois beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine. Il y a deux ans, Franck Kessié habitait encore au pays, et évoluait pour le Stella Adjamé, club de première division ivoirienne. Aujourd’hui, l’Ivoirien s’est imposé en Serie A, est considéré comme une pépite en Italie, vient de signer pour le grand AC Milan qui n’a pas hésité à débourser environ trente millions d’euros pour l’enrôler (une option d’achat obligatoire après deux ans de prêt), est censé incarner son présent, et touche deux millions annuels. Le tout à seulement vingt ans.Mais comment ce jeune milieu de terrain en est-il arrivé là ? Quand il débarque en Europe en 2015 à l’Atalanta Bergame, Kessié est déjà international. Appelé pour la première fois en sélection fin 2014, le garçon est un habitué des catégories de jeunes. La Juventus l’avait d’ailleurs repéré lors du Mondial U17. Pas totalement convaincue, l’Atalanta envoie son poulain se faire les dents en deuxième division italienne à Cesena. Là, Franck cartonne et effectue une saison pleine (37 matchs dont 32 titularisations, quatre buts). «, affirme Michel Dussuyer , son sélectionneur entre 2015 et 2017.» En 2016-2017, l’international (quinze sélections) fait en effet sensation. Placée le plus souvent en position de milieu défensif dans le 3-4-3 de Gian Piero Gasperini, la révélation se montre aussi à l’aise que son club en championnat, et montre des qualités naturelles évidentes. Aussi bien dans la zone défensive qu’offensive (six buts, trois passes décisives). «, liste Dussuyer.Au-delà de ça, celui qui fait aussi penser à Yaya Touré est un bonheur pour un entraîneur en raison de sa polyvalence ultra pratique. Avec l’Atalanta, on l’a ainsi vu évoluer sur l’aile ou en défense centrale. Dussuyer : «» Voilà pourquoi Milan, qui était en concurrence avec la Roma et quelques clubs anglais sur ce dossier, a misé sur lui. «, rassure Michel Dussuyer » «» , a quant à lui réagi devant la presse le joueur, qui apprécie énormément les considérations tactiques italiennes. Pour atteindre ses objectifs, il faudra évidemment gommer les quelques sautes de concentration dues à sa précocité et affirmer son gros caractère en prenant soin de ne choquer personne. Pas comme en septembre dernier, quand il a arraché le ballon des mains d’Alberto Paloschi pour frapper un penalty (converti) contre le Torino, ce qui avait provoqué la colère de son technicien. Ou lorsqu'il s'est rendu coupable d’un tacle absolument pas maîtrisé face à Crotone, ce qui lui a valu la première expulsion de sa carrière. Doucement, Franck...