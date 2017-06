Le nouveau guingampais Pedro Rebocho est rappeur

Vidéo

AH

La tribu de Dana. Pedro Rebocho pourrait faire coup double et prendre la succession de Manau dans lebreton.L'international espoir portugais de 22 ans est en effet rappeur à ses heures perdues, sous le pseudo de StiffWrist. Et franchement, même pour ceux qui ne pigent pas un mot de portugais, son flow est plutôt bon.Bientôt une battle avec Depay et Jesé ?