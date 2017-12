Le nouveau contrat stratosphérique de Messi

1

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On ne se refuse rien.Embêté par le Fisc espagnol, à qui il a dû verser plus de trente millions d'euros, Leo Messi se console dans les bras de la direction. Le club barcelonais s'apprête à verser 350 millions sur cinq ans après avoir offert à laun nouveau contrat juteux qu'a dévoilé : avec une rémunération annuelle de 35 millions d'euros nets (sans les bonus) jusqu'en 2021, L'Argentin écrabouille désormais Cristiano Ronaldo (21 millions nets) dans la catégorie salaires. Neymar (36,8) et Tévez (38) restent toutefois leaders.Désormais, le capitaine de l', qui aura donc près de 34 ans au terme de ce nouveau bail, fait également l'objet d'une clause située à 700 patates. Une clause anti City, donc.