Le nouveau caprice de Rabiot

Après l'interminable feuilleton Verratti, la prolongation en suspend de Thiago Motta , et les envies de Vieille Dame de Matuidi, un autre milieu du PSG fait parler de lui. Et ce n'est pas la première fois. Adrien Rabiot a manifesté son mécontentement auprès de la direction parisienne. Et comme tout grand garçon de 22 ans, il l'a fait par la voix de sa mère, Véronique Rabiot, aussi crainte que respectée au PSG. C'est con, on parlait enfin de lui exclusivement pour son talent.Oui mais voilà, Adrien n'est pas content. Déçu ne pas pas avoir pris part à la finale de coupe de France, Rabiot s'en serait plein à Unai Emery . Une déception soutenue par Kluivert et Létang, à l'époque encore au club. Mais le joueur a aussi évoqué ses nombreuses titularisations en sentinelle de la défense pour dépanner. Un poste qu'il n'apprécie pas, ce qu'il a fait savoir à la direction. Bref, un nouveau caprice du bijou parisien, qui tarde à lancer les négociations pour prolonger son contrat actuel (2019).L'empire du milieu parisien s'écroule.