Le Ney qui coule

Un match amical disputé un vendredi à 13h30 à Lille n’aurait jamais dû déchaîner les passions. Mais après 90 minutes entre le Brésil et le Japon, Neymar s’est présenté face à la presse. De son plein gré. Pour mettre les points sur les « i » concernant les rumeurs le tabassant depuis quelque temps et, aussi, pour pleurer. Touché. Ému. Humain. Ou quand le footballeur le mieux payé au monde se retrouve être un garçon de 25 ans avec ses joies, ses peines et ses tourments.

« Ce qui me gêne, ce sont les histoires que crée la presse autour de moi »

En 2017, la presse n’a plus la même place. Et ça change tout

« Je suis un être humain »

Personne n’était prêt à ça. Et surtout pas Neymar Jr. Stade Pierre-Mauroy, un milieu d’après-midi de novembre après un inutile amical entre le Japon et le Brésil. Les quintuples champions du monde l’ont emporté 3-1. Le match était sympa. Un amical avant une Coupe du monde. Vahid Halilhodžić, le coach nippon, retrouvait le Nord, c’était presque bucolique. Comme après chaque rencontre de football, on se dirige vers les traditionnelles conférences de presse. Et celle du Brésil a tout changé.D’une parce que Tite , le sélectionneur national, n’est pas venu tout seul. De deux parce que celui qui l’accompagnait est reparti en pleurant. Il s’agissait de Neymar Jr. Capitaine du Brésil et star du PSG. Le numéro 10 de la capitale a voulu venir s’expliquer devant les médias français. Tout sauf un hasard. Depuis plusieurs semaines, le joueur le plus cher du monde depuis qu’il a quitté le FC Barcelone pour Paname se fait tabasser par différents médias de l’Hexagone, mais aussi par certains confrères catalans et brésiliens. Diva, caractériel, égoïste, ne supportant pas les séances vidéo d’Emery et les envies de penalty de Cavani, malheureux à Paris, regrettant presque son choix sportif-financier-de vie. Bref, Neymar se morfond et se serait mis à dos tout le vestiaire parisien, mais aussi tout le club de la capitale qui, en réponse, réalise pourtant le meilleur début de saison de son histoire.Bref, difficile de dissocier le vrai du faux, mais toujours est-il que Neymar a eu écho de tout ce remue-ménage médiatique et a voulu donner sa version des faits. Extraits : «» On appelle ça une mise au point.Mais le Brésilien va plus loin. Et ouvre son cœur. «» Puis, finalement, la carapace commence à se briser. La voix devient plus lourde. Les yeux sont humides. Neymar , capitaine de la plus grande nation de football, sent qu’il vacille. «Hasard ou non, Neymar s’adresse à la presse de la même manière que l’habitué des lieux, un certain Marcelo Bielsa . Entre le monde du football et la presse, tout a changé. Les chaînes des clubs, les équipementiers, les réseaux sociaux, aujourd’hui, les joueurs et clubs de football ont à leur disposition des moyens de communication autres que la presse pour s’adresser au public et/ou faire passer des messages. Un moyen plus simple, moins contradictoire, plus lisse aussi. Dans ce bouleversement des habitudes, la presse doit, elle aussi, (re)trouver sa place. Pour ce faire, il convient de survivre à un drôle de numéro d’équilibriste : être critique sans être méchant gratuitement. Être constructif sans être corporatiste. Être exclusif sans être sensationnaliste. Être proche sans être lié. Être indépendant sans être va-t-en-guerre. Et surtout, vérifier. Encore et encore. Toujours. Notamment à une époque où la course à l’exclusivité et les réseaux sociaux accélèrent tout, mais pas dans le bon sens.Mais pour la première fois depuis longtemps, le retour de bâton n’est pas venu des supporters ou des réseaux sociaux, mais du principal concerné. Et quand il s’appelle Neymar , ça change tout. Surtout quand l’opération n’est pas téléguidée. «, poursuit-il.» Évidemment, le Brésilien n’est pas un ange, il ne s’en cache d’ailleurs pas.» Ce à quoi Tite , qui a l’âge (56 ans) d’être le père du garçon, a de suite emboîté le pas, ce qui va provoquer les larmes de son capitaine. «» S’en suit une forme de câlin entre les deux hommes et le départ du joueur, larmes aux yeux, de la salle de presse. Une scène surréaliste, à la fois sincère et gênante, mais qui démontre bien que l’argent, la gloire et les titres n’enlèvent pas une chose aux footballeurs. Ils demeurent des hommes.Une semaine après le pétage de plombs de Patrice Évra Neymar a montré, à une autre échelle, que derrière chaque CV, derrière chaque posture, derrière chaque gueule se cachaient des hommes, souvent jeunes, à qui l’on demande d’être exemplaires et d’encaisser sans broncher. Bien souvent, le même prétexte est mis en exergue : leur compte en banque est (trop) bien garni. La richesse permet beaucoup de choses, mais elle n’immunise pas contre le chagrin. Et quand on en vient à pleurer en public, un vendredi après-midi à Lille, ce n’est pas seulement une histoire de poussière dans l’œil.