Le New York City FC de Patrick Vieira toujours invaincu

The vote for @MLS Goal of the Week is open ?️? https://t.co/OmgG0hPFAO #NYCFC pic.twitter.com/t79lp43UNd — New York City FC (@NYCFC) 16 avril 2018

Sept rencontres cette saison, cinq victoires et deux matchs nuls, pour le New York City FC de Patrick Vieira En déplacement sur la pelouse d'Atlanta United cette nuit, la franchise fondée en 2013 est parvenue à accrocher un précieux point du match nul (2-2) contre son dauphin au classement à l'Est. Menés deux fois au score, les New-yorkais ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser à chaque fois, d'abord par l'intermédiaire de David Villa sur penalty, puis grâce à un but magnifique d' Alexander Ring . À environ 25 mètres des buts adverses, le milieu finlandais a décoché une frappe puissante du pied droit, façon Kevin De Bruyne dans la gestuelle.Pour le trophée du but de la semaine, Alexander Ring sera notamment en concurrence avec Carlos Vela