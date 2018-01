Le Napoli veut avaler Lucas

12

AC

En prononçant ces mots après une énième non-titularisation face à Nantes (0-1) dimanche, Lucas sait peut-être déjà qu'il ne sera plus un joueur parisien dans les semaines à venir. S'il a notamment refusé le Betis Séville et qu'il était peut-être un peu trop cher pour Nantes, l'ailier brésilien est sûrement plus attentif aux avances qui lui sont faites par le Napoli.Après avoir attiré dans ses filets Adam Ounas cet été et Zinédine Machach en début de mercato , le club d' Aurelio De Laurentiis a transmis une première offre au club de la capitale, croit savoir le. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat, une proposition repoussée par la direction parisienne qui a besoin de liquidité pour rentrer dans les clous du fair-play financier.Le média transalpin avance que Paris ne serait pas contre un prêt payant de 3 millions d'euros, assorti d'une option d'achat obligatoire à 28 millions. Un deal qui correspond déjà plus aux impératifs du club parisien. Depuis le début de la saison, Lucas a disputé 79 minutes toutes compétitions confondues avec le PSG, et a inscrit un but et une passe décisive.Un but toutes les 79 minutes, pas sûr que beaucoup puissent en dire autant.