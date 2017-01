Le Napoli sur le gong

La Serie A revenait aux affaires aujourd'hui et les Azzurri ont bien failli raté leur premier rendez-vous de 2017. Menés par une Samp coriace suite à un csc d'Hysaj, le salut est venu du partant Gabbiadini puis de Tonelli, auteur du 2-1 à la toute dernière seconde.

Napoli 2-1 Sampdoria

La mauvaise résolution d'Hysaj

Gabbiadini continue de soigner ses adieux

Par Valentin Pauluzzi

C'était le dernier assaut, à quelques secondes de la 5ème et dernière minute d'arrêts de jeu. Tonelli suit ses coéquipier et se retrouve seul au point de penalty, Strinic a la lucidité de le servir après sa belle percée, le défenseur n'a qu'à ajuster Puggioni et il le fait très bien. Cela faisait huit mois qu'il n'avait plus fouler une pelouse, à cause de problèmes physiques d'abord puis suite aux choix de Sarri, son coach et mentor. En effet, les deux se sont connus à Empoli et tout le monde était convaincu que le défenseur italien obtiendrait rapidement du temps de jeu. Cela valait finalement le coup d'attendre avec ce but salvateur qui permet au Napoli de poursuivre sur sa bonne dynamique, mais c'était vraiment moins une.-1 degré au coup d’envoi. Une vague de froid a englouti le Sud de l’ Italie y compris Naples , mais les rabs de lasagnes avalées durant les fêtes feront d’excellents isolants. A noter que le Père Noël a sorti de sa hôte un Pavoletti pour le Napoli et un Bereszynski pour la Samp, par ailleurs tous deux disponibles sur le banc de touche. Basse température et tactique figent le début de la rencontre avec seul un coup-franc de Mertens à signaler. C’est que les Génois laissent peu d’espaces que ce soit derrière ou devant avec un pressing qui prend les défenseurs adverses à la gorge.Pas mieux pour Jorginho , étouffé et imprécis, l’italo-brésilien laisse peut-être là sa dernière chance de récupérer sa place de playmaker chipé par Diawara. La Samp contrôle et passe par l’axe avec un tir dévié et un coup-franc d’Alvarez et les initiatives du remuant Schick (préféré à Muriel). Le Tchèque est d’ailleurs à l’origine du csc qui permet aux visiteurs d’ouvrir la marque et de rentrer aux vestiaires avec un but d’avance. Lancé par Baretto sur une touche, il évite l’intervention de Chiriches et le sème balle au pied jusqu’aux abords de la petite surface. Sa tentative de centre pour Quagliarella au second poteau finit sur la poitrine d’Hysaj puis dans les filets des locaux.On attend une réaction du Napoli et Giampaolo aussi puisqu’il fait entrer Muriel pour Quagliarella afin d’attaquer les espaces qui vont forcément se créer. Hamsik s’essaye à deux frappes, sans succès tandis que le premier jaune est pour Silvestre qui stoppe Mertens irrégulièrement. Sarri hausse le coefficient de dangerosité offensive en remplaçant Allan par Zielinski mais par deux fois, Schick est proche du doublé, sur une insertion de Baretto (encore suite à une touche !) et une percussion de Muriel. Le Tchèque est d’abord trop court puis trop frileux. Surtout, dans la foulée de ces deux opportunités, Silvestre prend un second jaune pour avoir gêné le dégagement de Reina. Très sévère. La Samp est à 10 et doit tenir une demi-heure. Et elle résiste. Il faut quand même attendre la 67ème pour voir une action du Napoli digne de ce nom, Callejon rabat de la poitrine une ouverture de Chiriches, Mertens est le destinataire de cette superbe remise, mais il ne cadre pas sa frappe. Le Belge dévie ensuite un ballon de la tête sur corner, au second poteau, Tonelli est trop court.Don Pietro Savastano abat la carte Gabbiadini pour Jorginho et un 4231. Après une tentative de Muriel version sosie de Ronaldo Manolo inscrit le but de l’égalisation à un gros quart d’heure de la fin du match. En partance depuis déjà plusieurs semaines, il inscrit un deuxième but fondamental après le celui du nul avant la pause à Florence. D'ailleurs, il ne passe pas loin d'un second mais Puggioni sort son tir du gauche. Excellent depuis qu'il remplace Viviano blessé, le portier 100% doriano pare également un missile de Hamsik. Insigne part deux fois dans le dos de son vis-à-vis mais ne cadre pas. C'est donc Tonelli, le moins attendu des héros, qui se charge du travail sur le gong. Le San Paolo explose, la Samp pleure, elle y était presque.