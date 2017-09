Le Napoli suit la cadence

4

Bologne (4-2-3-1) : Mirante - Krafth, Helander, Maietta (De Maio 58e), Masina - Pulgar, Poli - Verdi, Palacio (Petković 78e), Di Francesco - Destro (Krejčí 73e). Entraîneur : Roberto Donadoni

Napoli (4-3-3) : Reina - Hysaj, Chiricheș (Albiol 43e), Koulibaly, Ghoulam - Allan, Jorginho (Diawara 77e), Hamšík (Zieliński 62e) - Callejón, Mertens, Insigne. Entraîneur : Maurizio Sarri

Et de trois.Après deux victoires en championnat, avec à chaque fois trois buts inscrits, le Napoli se devait d'enchaîner pour suivre le rythme de la Juventus et l' Inter qui ne s'arrêtent pas de gagner. Et pourtant, ce sont lesqui se sont montrés les plus dangereux par l'intermédiaire de Simone Verdi qui voit son coup franc magnifiquement repoussé par Pepe Reina (12). En face, le Napoli n'y est pas vraiment, Mertens n'arrive pas à se défaire du marquage strict adverse. Et, lorsque l'attaquant belge y arrive, l'arbitre ne lui accorde pas de penalty alors que l'obstruction du Suédois Filip Helander semblait évidente (32).La seconde période débute sur les mêmes bases pour Bologne , qui est bien décidé à ne pas vivre la même saison que l'an dernier. Mais, une nouvelle fois, Pepe Reina est intraitable devant le très remuant Mattia Destro (59). Timide jusque-là, la MIC se met alors en action. Insigne offre un amour de centre pour Callejón qui ouvre le score de la tête (66), avant que Mertens ne profite d'une erreur défensive adverse pour crucifier Antonio Mirante (83). Cruel pour Bologne qui va encaisser un nouveau but dans la foulée par l'intermédiaire de Piotr Zieliński (88) qui confirme que le chiffre trois plaît au Napoli en ce début de saison.Les supporters napolitains espèrent que cela va se confirmer en Ligue des champions, mercredi à Donetsk.