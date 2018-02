Le Napoli souffre, mais s'impose face à la SPAL

106

Napoli(4-5-1) : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Allan, Jorginho - Callejón, Hamšík, Insigne - Mertens. Entraîneur : M. Sarri.

Spal (5-4-1): A.Meret - B. Dramé, F.Vicari, Felipe, B. Salamon, M. Lazzari - F. Viviani, A. Grassi, P. Schiattarella, J. Kurtić - M. Antenucci. Entraîneur: Leonardo Semplici.

Mission accomplie pour les Napolitains.Après la victoire de la Juventus face au Torino (0-1) , les hommes de Maurizio Sarri devaient impérativement s'imposer pour conserver leur première place en Serie A et on peut dire que le message a bien été transmis par l'entraîneur napolitain. Dès la 6minute de jeu, Allan ouvre le score pour le Napoli, après un très beau travail collectif de Mertens et Callejón.Asphyxiée en première période, la SPAL a repris des couleurs en seconde période avant de se faire une petite frayeur sur un but de la tête inscrit par Marek Hamšík (62). Heureusement pour les, la VAR a bien fait son travail, et l'arbitre du match annule le but du capitaine napolitain pour hors-jeu. Les joueurs de la SPAL ont donné du fil à retordre aux hommes de Maurizio Sarri , mais n'ont jamais été en mesure de revenir au score.Grâce à cette victoire, Naples conserve un point d'avance sur la Juventus et peut continuer de croire au titre.