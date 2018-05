Le Napoli s'impose pour rien face à la Sampdoria

24

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano - Bereszynski, Andersen, Ferrari, Regini (Strinić, 82e) - Linetty, Töreira, Praet - Ramirez - Caprari (Zapata, 70e), Kownacky (Álvarez, 90e).

Entraîneur : Marco Giampaolo.



Naples (4-3-3): Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Jorginho, Zieliński, Allan (Rog, 81e) - Callejón (Hamšík, 67e), Mertens (Milik, 71e), Insigne.

Entraîneur : Maurizio Sarri.

Le miracle n'a pas eu lieu en Serie A. Et pourtant, le Napoli, lui, a fait le travail sur la pelouse de la Samp'.Sous une pluie diluvienne, et sur un terrain gorgé d'eau à certains endroits, Dries Mertens croit rapidement ouvrir le score, après avoir profité d'un rebond favorable sur corner. C'était compter sans la VAR, sur laquelle s'appuie l'arbitre pour refuser le pion du Belge, et signale une position de hors-jeu très discutable, dans la mesure où le ballon est, semble-t-il, dévié par un joueur génois.Si Emiliano Viviano repousse plusieurs tentatives napolitaines, il finit par s'incliner sur une superbe frappe du pied gauche d' Arkadiusz Milik (72), entré en jeu seulement une minute plus tôt. Un but qui libère finalement les hommes de Maurizio Sarri , qui doublent même la mise sur corner par l'intermédiaire de Raúl Albiol (81). Une victoire pour l'honneur, donc, et qui vient embellir la 500apparition de Marek Hamšík sous les couleurs du Napoli.À noter que, pendant cette rencontre, Massimo Ferrero, le président de la Samp', a été contraint de descendre sur la pelouse, pour demander à certains de sesde stopper des chants racistes entonnés en tribunes. La rencontre a été interrompue trois minutes, avant de reprendre.Et, finalement, à une journée de la fin, c'est encore la Juve qui est championne d' Italie . Avec 88 points en 37 matchs, le Napoli fait déjà un très beau dauphin.