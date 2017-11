Le Napoli reprend sa marche

Tranquille victoire 2-1 des Napolitains grâce à des réalisations d'Insigne et Zielinski, le Milan ayant réduit la marque dans les arrêts de jeu par Romagnoli.

Insigne évidemment frais comme un gardon

Le coaching de Sarri

Napoli (4-3-3) : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (Maggio 65') - Allan, Jorginho, Hamsik (69' Zielinski) - Callejon (Rog 78'), Mertens, Insigne. Entraîneur : Sarri

Milan (3-4-2-1) : Donnarumma - Musacchio, Bonucci, Romagnoli - Borini (Abate 77'), Kessie, Montolivo (Biglia 84'), Bonaventura - Suso (44’ A.Silva), Locatelli - Kalinic. Entraîneur : Montella

On l’avait quitté assis sagement sur une glacière assistant à la fameuse discussion enflammée entre De Rossi et l’adjoint de Ventura. N’étant pas entré face à la Suède contre toute la logique du monde, Insigne était donc en pleine forme pour la reprise du championnat. L’appel, le contrôle et la frappe suite à la jolie ouverture de Jorginho sont parfaits. Donnarumma ne peut que dévier sa conclusion. Les deux cris de joie sont entrecoupés par une étrange période de flottement puisque la vidéoun éventuel hors-jeu avant d'officialiser cette ouverture du score à la 33minute. Moins dominateur qu'en début de saison, le Napoli ne s'est pas non plus fait peur et s'impose finalement 2-1, la réduction du score du Milan n'étant qu'anecdotique.Deux victoires sur les six derniers matchs, c’est le bilan identique des deux adversaires du soir. Qui l’aurait cru. D’ailleurs les(en blanc) font jeu égal avec les(en noir) pendant vingt bonnes minutes avec un pressing bien organisé et une possession de balle équivalente. La nouveauté tactique est le positionnement de Locatelli aux côtés de Suso et derrière Kalinic, histoire d'effectuer un travail défensif que Calhanoglu - blessé - néglige trop souvent. L’illusion ne dure cependant pas longtemps. Par ses mouvements, Mertens aspire la défense adverse, décroche et sert Allan puis Hamsik dont les frappes sont ou trop molles ou trop axiales. Mais ça, c’est avant le festival Insigne. Un but (le sixième en dix matchs face au Milan), un poteau et un enroulé que Donnarumma claque en corner, tout ça durant un dernier quart d’heure où le Milan coule et voit Suso - son homme le plus dangereux - sortir pour une blessure au dos.On n’est pas loin du KO dès le début de la reprise, Mertens tirant à bout portant sur un Gigione héroïque et bien décidé à prouver qu'il mérite ses galons de néo-titulaire de la Nazionale. Avec l'entrée d' André Silva à la place de Suso , le Milan est passé en 3-5-2. La volonté est là, mais ça ne suffit pas, on a passé l'heure de jeu et Reina n'a toujours pas esquissé la moindre parade, or le Napoli sait qu'il a trop gâché et n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Lesont le ballon et des jambes plus légères, ce qui a le don d'énerver le public du San Paolo. Les visiteurs n'écartent aucune solution, Locatelli tentant une inédite passe décisive de l'épaule pour lancer Kalinic et Bonucci sur un lob de cinquante mètres qui finit toutefois bien au-dessus. C'est là que le coaching de Sarri fait la diff', Hamsik est remplacé pour l'énième fois et Zielinski met un petit pont à Donnarumma sur une énième intuition de Mertens. 2-0. Lespeuvent souffler mais pas trop. En effet, le Milan ne craque pas et vante même un 53% de possession de balle en sa faveur sur l'ensemble du match. Dans les arrêts de jeu et aux 18 mètres, Romagnoli décoche une jolie demie-volée qui finit au fond des files adverses. Insuffisant néanmoins pour éviter le sixième revers face aux six premiers de Serie A.