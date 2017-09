Le Napoli reçu six sur six

51

Ce fut plus dur que prévu, mais la sixième victoire en six journées est bien là.Au terme d'une rencontre haletante, le Napoli s'impose 3-2 sur le terrain de la SPAL . Pour le coup, lene se nomme ni Mertens ni Hamšík, mais bien Faouzi Ghoulam . L'Algérien a inscrit, à la 83minute, le but de la victoire pour les Napolitains.Organisée, bien en place, solide, l'équipe de la SPAL a résolument posé des problèmes à une équipe napolitaine qui restait sur un large succès sur la pelouse de la Lazio , mercredi (1-4). Le promu s'est même permis d'ouvrir le score à la 12minute de jeu par Schiattarella. La joie des locaux n'a toutefois duré qu'une minute, puisque Insigne a égalisé dans la foulée.En seconde période, Naples pousse, mais la SPAL résiste avec brio. Jusqu'à la 71minute et le but de Callejón qui semble assurer le succès au leader. Tu parles. La SPAL revient à nouveau à égalité par Viviani, à un peu plus de dix minutes du terme. Naples ne se contente évidemment pas du nul, et Ghoulam offre donc le succès aux siens dans les dernières minutes.En attendant le derby de Turin ce samedi soir (20h45), lessont seuls leaders de Serie A. Et vont assurément enfiler un maillot du Torino sur leur canapé.