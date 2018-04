Le Napoli fait vaciller la Vieille Dame

Dominateurs tout au long de la rencontre, les Napolitains ont réussi leur pari en s'imposant (0-1) sur la pelouse de l'Allianz Stadium. Un succès qui les ramènent à seulement un point de la Juventus, et qui relance plus que jamais la course au titre.

339

Poteau carré

Kalidou est grand

Juventus (4-2-3-1) : Buffon – Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah – Khedira, Pjanić – Douglas Costa, Matuidi, Dybala – Higuaín. Entraîneur : Massimiliano Allegri.



SSC Napoli (4-3-3) : Reina – Hysaj, Albol, Koulibaly, Mario Rui – Allan, Jorginho, Hamšík – Callejón, Mertens, Insigne. Entraîneur : Maurizio Sarri.

À quoi se joue une course au titre ? À deux minutes près pourrait allègrement répondre Kalidou Koulibaly . Lorsqu'il s'élève et catapulte le cuir au fond des filets de Buffon, on se dit que Didier Deschamps avait eu du flair en pensant à l'international sénégalais. Comme si Dédé avait vu avant tout le monde que Koulibaly serait celui qui ramènerait le Napoli à un petit point de la Juventus , qui doit encore jouer l' Inter et la Roma avant la fin de la saison. En deux semaines, le Napoli a repris 5 points sur la Juve, et sur le match de ce soir, il n'y a franchement rien à redire.Comme tout épisode charnière d’un bon feuilleton qui se respecte, les première minutes sont intenses. Les 41 507 spectateurs de l’Allianz Stadium ne veulent pas perdre une miette du match que toute la Botte attend depuis quatre mois et demi, à raison. Les premiers pop-corn vont être difficiles à digérer pour les, qui voient sortir Giorgio Chiellini sur blessure au bout d’à peine dix minutes. Comme si tout était fait pour rendre ce match encore plus spécial qu’il ne l’est déjà. Un sentiment encore renforcé lorsque Pjanić voit son coup franc détourné par le mur napolitain. Le ballon traverse la défense pour finalement s’écraser sur le montant gauche d’un Pepe Reina aux poches remplies de trèfles à quatre feuilles. L’occasion la plus franche de ce premier acte, sans contestation possible, mais qui ne reflète pas du tout la trame narrative de cette première partie. Le Napoli est bien dans son choc, à l’image d’Hamšík, qui croise trop sa frappe (24), ou d’Insigne, qui fait trembler les filets en position de hors-jeu (38). Un bon moyen de rappeler aussi que cette saison, entre la 7et la 26journée, c’est bel est bien le Napoli qui était assis sur le trône.Au moment de retourner fouler la pelouse, les hommes de Maurizio Sarri le savent : ils ne leur restent plus que quarante-cinq minutes pour essayer de regratter encore quelques points sur leur adversaire direct. Lesattirent la lumière, et c’est Hamšík et sa crète qui font passer un premier frisson dans l’enceinte turinoise. Sous la houlette de Lorenzo Insigne Naples pose la semelle sur le cuir et tente de faire la différence. L’extase n’est pas loin, quand sur une galette d’Insigne, Callejón réussit à se faire oublier d’Asamoah, mais trouve un Buffon impeccable sur sa route (72). Le capitaine de la Vieille Dame demande à ses coéquipiers d’ouvrir l’œil, comme s’il avait déjà vu que Zieliński allait armer une frappe vicieuse qui l’obligeait à s’employer une nouvelle fois (83). Les vagues napolitaines déferlent sur l’arrière-garde de la Vieille Dame, qui s’en remet encore une fois à Gigi pour la maintenir à flot. Jusqu’à ce coup de tête de Koulibaly qui change tout. À quelques minutes près, Naples a failli voir son dernier espoir de titre s’envoler. À la fin de ces 93 minutes, il n’a jamais semblé aussi près.